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  • Мостовой – о приглашении Дзюбы в сборную: «Если Карпин вызовет с Вьетнамом играть, и я приеду»

Мостовой – о приглашении Дзюбы в сборную: «Если Карпин вызовет с Вьетнамом играть, и я приеду»

29 сентября 2024, 17:50
2

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил необходимость приглашения в национальную команду 36-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– У меня такой же вопрос, как и у Карпина: «Зачем?» И Карпин понимает, и сам Артем. Можно, конечно, вызвать, но можно и нас некоторых вызвать. Мы тоже хотим забить Вьетнаму. И сто процентов забьем.

– Если Карпин вас вызовет в сборную, готовы приехать?

– Ну, конечно. Если с Вьетнамом играть, и я приеду.

  • В списке лучших бомбардиров в истории сборной России Артем Дзюба и Александр Кержаков делят первое место, забив по 30 голов.
  • Дзюба в 4 матчах за «Акрон» в этом сезоне забил 1 гол и отдал 3 передачи.

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Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1727621990
Мостовой приедет в красной повязке и краске на лице
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bashnat013
1727678014
Мы тебя уже видели в Волгограде ты вообще играл в футбол когда то
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