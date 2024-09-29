Мостовой – о приглашении Дзюбы в сборную: «Если Карпин вызовет с Вьетнамом играть, и я приеду»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил необходимость приглашения в национальную команду 36-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– У меня такой же вопрос, как и у Карпина: «Зачем?» И Карпин понимает, и сам Артем. Можно, конечно, вызвать, но можно и нас некоторых вызвать. Мы тоже хотим забить Вьетнаму. И сто процентов забьем.

– Если Карпин вас вызовет в сборную, готовы приехать?

– Ну, конечно. Если с Вьетнамом играть, и я приеду.