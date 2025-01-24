Россия отказалась от матча с Бонайре

Федерация футбола Бонайре связаывлась с РФС по вопросу возможного проведения товарищеского матча против сборной России. Однако островитяне получили отказ в связи с тем, что график национальной команды уже сформирован.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что сборная России готова играть только с командами, федерации которых входят в ФИФА. Бонайре не входит в ФИФА, но входит в КОНКАКАФ и играет в отборочных матчах Золотого кубка и в региональной Лиге наций.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- В сезоне-2024/25 Лиги наций КОНКАКАФ сборная Бонайре заняла 3-е место в группе A лиги B, набрав 4 очка в 6 матчах.
- Бонайре – особая община Нидерландов в Карибском море, в архипелаге Малых Антильских островов. Она образовалась после распада федерации Нидерландских Антильских островов в 2010 году.