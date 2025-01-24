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Россия отказалась от матча с Бонайре

Федерация футбола Бонайре связаывлась с РФС по вопросу возможного проведения товарищеского матча против сборной России. Однако островитяне получили отказ в связи с тем, что график национальной команды уже сформирован.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что сборная России готова играть только с командами, федерации которых входят в ФИФА. Бонайре не входит в ФИФА, но входит в КОНКАКАФ и играет в отборочных матчах Золотого кубка и в региональной Лиге наций.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • В сезоне-2024/25 Лиги наций КОНКАКАФ сборная Бонайре заняла 3-е место в группе A лиги B, набрав 4 очка в 6 матчах.
  • Бонайре – особая община Нидерландов в Карибском море, в архипелаге Малых Антильских островов. Она образовалась после распада федерации Нидерландских Антильских островов в 2010 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (4)
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Каратель помойников
1737716128
Видимо мало бздюкову занесли, газпрём более толстыми конвертами балует
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DOCTOR PENALTY
1737718867
Там народу, как в Камызяке, они хоть 11человек то наберут?
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Hala Madrid
1737721637
а как же забить им 12 голов и преподать это как победу на ЧМ?
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