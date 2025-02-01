Мостовой назвал скрытого фаворита Лиги чемпионов

Александр Мостовой считает, что у «Астон Виллы» есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Вилла» попала в топ-8 общего этапа ЛЧ и сразу прошла в 1/8 финала.

Потенциальные соперники – «Боруссия Д», «Спортинг», «Аталанта», «Брюгге».

Команду возглавляет экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери.

«Я совсем не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов! С кем они пересекаются по сетке турнира? «Аталанта», «Боруссия», «Брюгге» и «Спортинг»!

И что, бирмингемцам не по силам обыграть эти команды? Конечно, по силам! Получается, что уже один неочевидный клуб может проскочить в условный полуфинал. А там и до финала недалеко!

Тем более, что испанец неоднократно выигрывал еврокубок с «Вильярреалом» и «Севильей». Чем хуже «Астон Вилла»?

Хорошая команда из чемпионата Англии! Так что, повторюсь, при новом формате Лиги чемпионов возможно все», – заявил Мостовой.