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Мостовой назвал скрытого фаворита Лиги чемпионов

Александр Мостовой считает, что у «Астон Виллы» есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

  • «Вилла» попала в топ-8 общего этапа ЛЧ и сразу прошла в 1/8 финала.
  • Потенциальные соперники – «Боруссия Д», «Спортинг», «Аталанта», «Брюгге».
  • Команду возглавляет экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери.

«Я совсем не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов! С кем они пересекаются по сетке турнира? «Аталанта», «Боруссия», «Брюгге» и «Спортинг»!

И что, бирмингемцам не по силам обыграть эти команды? Конечно, по силам! Получается, что уже один неочевидный клуб может проскочить в условный полуфинал. А там и до финала недалеко!

Тем более, что испанец неоднократно выигрывал еврокубок с «Вильярреалом» и «Севильей». Чем хуже «Астон Вилла»?

Хорошая команда из чемпионата Англии! Так что, повторюсь, при новом формате Лиги чемпионов возможно все», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 13:49
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