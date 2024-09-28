«Шэньхуа» Слуцкого в меньшинстве одержал гостевую победу над «Циндао Хайню»

В матче 27-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, победил на выезде «Циндао Хайню» (1:0).

Большую часть матча гости провели в меньшинстве после удаления Ван Хайцзяня на 21-й минуте.

В данный момент «Шанхай Шэньхуа» вышел в лидеры чемпионата Китая с 70 очками. У главного соперника команды «Шанхай Порт» – 69 очков. Он проводит свой матч в этом туре с «Циндао Вест Кост» в данный момент.

Китай. Суперлига. 27-й тур

Циндао Хайню – Шанхай Шэньхуа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Андре Луис, 3.

Удаления: нет – Ван Хайцзянь, 21.

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