«Шэньхуа» Слуцкого в меньшинстве одержал гостевую победу над «Циндао Хайню»

В матче 27-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, победил на выезде «Циндао Хайню» (1:0).
Большую часть матча гости провели в меньшинстве после удаления Ван Хайцзяня на 21-й минуте.
В данный момент «Шанхай Шэньхуа» вышел в лидеры чемпионата Китая с 70 очками. У главного соперника команды «Шанхай Порт» – 69 очков. Он проводит свой матч в этом туре с «Циндао Вест Кост» в данный момент.
Китай. Суперлига. 27-й тур
Циндао Хайню – Шанхай Шэньхуа – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Андре Луис, 3.
Удаления: нет – Ван Хайцзянь, 21.
Источник: «Бомбардир»