Месси – самый дорогой игрок МЛС по версии Transfermarkt, Миранчук – в топ-5

Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов МЛС.

Первое место занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, которого оценивают в 25 миллионов евро.

Алексей Миранчук, перешедший летом в «Атланту Юнайтед», делит пятую строчку в списке.