Месси – самый дорогой игрок МЛС по версии Transfermarkt, Миранчук – в топ-5

Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов МЛС.
Первое место занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, которого оценивают в 25 миллионов евро.
Алексей Миранчук, перешедший летом в «Атланту Юнайтед», делит пятую строчку в списке.
- 1. Лионель Месси («Интер Майами») – 25 млн евро;
- 2-3. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 15 млн евро;
- 2-3. Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») – 15 млн евро;
- 4. Факундо Торрес («Орландо Сити») – 14 млн евро;
- 5-9. Эвандер («Портленд Тимберс») – 10 млн евро;
- 5-9. Уго Кейперс («Чикаго Файр») – 10 млн евро;
- 5-9. Дени Буанга («Лос-Анджелес») – 10 млн евро;
- 5-9. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») – 10 млн евро;
- 5-9. Диего Гомес Амарилья («Интер Майами») – 10 млн евро;
- 10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») – 9,5 млн евро.
Источник: Transfermarkt