Пиняев объяснил свою низкую результативность в новом сезоне РПЛ

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своих статистических показателях.

В активе 19-летнего вингера 1+1 в 8 матчах нового сезона РПЛ.

– Тяжело играть с командами, которые обороняются низко. Старались за счет индивидуальных действий что‑то придумывать, за счет тактических наработок.

Думаю, у нас многое получилось. Как минимум, этого хватило для победы и трех очков в копилку. Тяжелый выезд, в Нижнем всегда сложно. Рады, что получилось победить и двигаться дальше.

– У тебя много моментов. Не везет?

– Почему не везет? В первом тайме вратарь потащил, во втором – защитник потащил, так бывает. Я хорошо себя чувствую. Хорошо, что есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов.