Пиняев объяснил свою низкую результативность в новом сезоне РПЛ

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своих статистических показателях.
- В активе 19-летнего вингера 1+1 в 8 матчах нового сезона РПЛ.
– Тяжело играть с командами, которые обороняются низко. Старались за счет индивидуальных действий что‑то придумывать, за счет тактических наработок.
Думаю, у нас многое получилось. Как минимум, этого хватило для победы и трех очков в копилку. Тяжелый выезд, в Нижнем всегда сложно. Рады, что получилось победить и двигаться дальше.
– У тебя много моментов. Не везет?
– Почему не везет? В первом тайме вратарь потащил, во втором – защитник потащил, так бывает. Я хорошо себя чувствую. Хорошо, что есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов.
- Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
- Его статистика: 61 матч, 8 голов, 7 ассистов.
- В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.
- Сообщалось, что отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»