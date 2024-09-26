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  • Пиняев объяснил свою низкую результативность в новом сезоне РПЛ

Пиняев объяснил свою низкую результативность в новом сезоне РПЛ

26 сентября 2024, 08:32
4

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своих статистических показателях.

  • В активе 19-летнего вингера 1+1 в 8 матчах нового сезона РПЛ.

– Тяжело играть с командами, которые обороняются низко. Старались за счет индивидуальных действий что‑то придумывать, за счет тактических наработок.

Думаю, у нас многое получилось. Как минимум, этого хватило для победы и трех очков в копилку. Тяжелый выезд, в Нижнем всегда сложно. Рады, что получилось победить и двигаться дальше.

– У тебя много моментов. Не везет?

– Почему не везет? В первом тайме вратарь потащил, во втором – защитник потащил, так бывает. Я хорошо себя чувствую. Хорошо, что есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов.

  • Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
  • Его статистика: 61 матч, 8 голов, 7 ассистов.
  • В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.
  • Сообщалось, что отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пиняев Сергей
Комментарии (4)
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acor94
1727330885
Готов обменять Пиняева на Мостового!
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Garrincha58
1727331639
а раньше прям забивал как Криштиану
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odessakmv
1727336216
Пиняев в «Локо» с начала 2023 года. Его статистика: 61 матч, 8 голов, 7 ассистов. а у НЕЕздившего в МЮ Батракова в отличие от PRного Пиняева почти столько же за 8 туров (а именно всего на гол меньше)...
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АКС-74У
1727343555
Достал уже этот штамп - "Тяжело играть с командами, которые обороняются низко". А как вы хотели, чтобы перед вами все расступались? А с топ командами, которые так низко не обороняются, вам играть легко? Там пиняевы много забивают?
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