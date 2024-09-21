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    • «Шахтер» Караганда – «Елимай»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    «Шахтер» Караганда – «Елимай»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Шахтер» в Караганде пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Шахтер» Караганда примет «Елимай». Одна из самых сложных дуэлей для «Шахтера», поскольку команда испытывает серьезные трудности в сезоне, а «Елимай» претендует на лидирующие позиции.

    «Шахтер» Караганда

    «Шахтер» Караганда занимает 13-е место в Премьер-лиге Казахстана, набрав всего 9 очков после 18 туров. Команда не может выиграть уже 10 матчей подряд и демонстрирует слабые результаты в нападении и обороне. В последних 5 матчах «Шахтер» забил всего 3 гола, пропустив 9. Имеда Ашортия с 3 голами является лучшим бомбардиром команды, что подчеркивает проблемы клуба в атакующей линии.

    Последние матчи:

    «Елимай»

    «Елимай» продолжает впечатлять, занимая 2-е место в Премьер-лиге с 34 очками после 19 туров. Команда выиграла 4 последних матча, забив в них 14 голов. Никита Корзун, забивший 6 голов в 20 матчах, является одним из лидеров атакующей линии. «Елимай» демонстрирует стабильную игру, забивая в 18 последних матчах Премьер-лиги. Однако команда не отличается надежной обороной – за последние 5 игр они пропустили 7 голов.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В этом сезоне команды встречались дважды, и оба раза победа осталась за «Елимаем». В матчах Кубка и Премьер-лиги они одержали одинаковые победы со счетом 2:1. Эти встречи показывают, что «Шахтер» может дать бой сопернику, но всe же команда из Семипалатинска сильнее на данный момент.

    Последние встречи:

    • «Елимай» 2:1 «Шахтер» Караганда (2024)
    • «Елимай» 2:1 «Шахтер» Караганда (2024)

    Статистика

    «Шахтер» Караганда:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 3 поражения, 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Елимай»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Елимай» входит в этот матч в статусе явного фаворита. Команда демонстрирует отличную форму в атаке и стабильно набирает очки. В свою очередь, «Шахтер» Караганда не может найти свою игру и продолжает серию без побед. Учитывая текущую форму команд и их личные встречи, «Елимай» должен уверенно взять три очка в этой игре.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Елимай» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Елимай» за коэффициент 1.50.

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    «Шахтер» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:18
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