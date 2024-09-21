«Шахтер» Караганда – «Елимай»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Шахтер» в Караганде пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Шахтер» Караганда примет «Елимай». Одна из самых сложных дуэлей для «Шахтера», поскольку команда испытывает серьезные трудности в сезоне, а «Елимай» претендует на лидирующие позиции.

«Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда занимает 13-е место в Премьер-лиге Казахстана, набрав всего 9 очков после 18 туров. Команда не может выиграть уже 10 матчей подряд и демонстрирует слабые результаты в нападении и обороне. В последних 5 матчах «Шахтер» забил всего 3 гола, пропустив 9. Имеда Ашортия с 3 голами является лучшим бомбардиром команды, что подчеркивает проблемы клуба в атакующей линии.

Последние матчи:

«Туран» 2:1 «Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда 0:0 «Женис»

«Атырау» 1:0 «Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда 2:3 «Ордабасы»

«Шахтер» Караганда 0:3 «Кайрат»

«Елимай»

«Елимай» продолжает впечатлять, занимая 2-е место в Премьер-лиге с 34 очками после 19 туров. Команда выиграла 4 последних матча, забив в них 14 голов. Никита Корзун, забивший 6 голов в 20 матчах, является одним из лидеров атакующей линии. «Елимай» демонстрирует стабильную игру, забивая в 18 последних матчах Премьер-лиги. Однако команда не отличается надежной обороной – за последние 5 игр они пропустили 7 голов.

Последние матчи:

Личные встречи

В этом сезоне команды встречались дважды, и оба раза победа осталась за «Елимаем». В матчах Кубка и Премьер-лиги они одержали одинаковые победы со счетом 2:1. Эти встречи показывают, что «Шахтер» может дать бой сопернику, но всe же команда из Семипалатинска сильнее на данный момент.

Последние встречи:

«Елимай» 2:1 «Шахтер» Караганда (2024)

«Елимай» 2:1 «Шахтер» Караганда (2024)

Статистика

«Шахтер» Караганда:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

3 поражения, 2 ничьи в последних 5 матчах

«Елимай»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Елимай» входит в этот матч в статусе явного фаворита. Команда демонстрирует отличную форму в атаке и стабильно набирает очки. В свою очередь, «Шахтер» Караганда не может найти свою игру и продолжает серию без побед. Учитывая текущую форму команд и их личные встречи, «Елимай» должен уверенно взять три очка в этой игре.

Рекомендации для ставок:

Победа «Елимай» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Елимай» за коэффициент 1.50.