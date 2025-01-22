«Факел» пополнится российским защитником из чемпионата Казахстана

«Факел» намерен подписать российского защитника Альберта Габараева. Его контракт с «Тоболом» действует до конца 2025 года, игрок договаривается о его расторжении. Стороны близки к сделке.

27-летний Габараев уже успешно прошел медосмотр в «Факеле» и договорился с воронежцами о контракте до лета 2027 года. Футболист может играть как справа, так и в центре обороны.