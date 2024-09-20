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  • Аршавин раскрыл причину удачного выступления сборной России на Евро-2008

Аршавин раскрыл причину удачного выступления сборной России на Евро-2008

20 сентября 2024, 15:00
8

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал причину удачного выступления на Евро-2008.

Россияне дошли до полуфинала турнира. В четвертьфинале команда Гуса Хиддинка обыграла Нидерланды.

– На легендарном для России Евро‑2008 игроков «Зенита» и ЦСКА в сборной оказалось примерно поровну.

– Потому что в ЦСКА в нулевых были собраны лучшие игроки обороны и просто хорошие и сильные футболисты. А у нас, так чуть позже случилось, в нападении собрались люди. В итоге в сборной на чемпионате Европы Гус Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки, мы просто хорошо взаимодействовали, и это дало результат.

С другой стороны, я в сборной в основном с зенитовскими общался – нас было много, мы все были «заражены» одними интересами, скажем так. Хотя, повторюсь, конфронтации с армейцами тоже не было. Кстати, Сергей Семак из «Рубина» на турнир поехал, в «Зените» его тогда еще не было. А сколько он до этого в армейском клубе отыграл с тем же Игнашевичем, например. Или с братьями Березуцкими.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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Axe111
1726837019
Удачное.....
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DOCTOR PENALTY
1726837387
"Заразить" общими интересами мало кому из тренеров удаётся, Хиддинк смог, уважуха ему. Нынешнее аморальное поколение "заразить" крайне сложно. Карпину "заражать" глушенковых будет тяжело. *****
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k611
1726841224
Тренер классный. Смог собрать сборную которая действительно играла, а не просто мяч катала.
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САДЫЧОК
1726842402
Хиддинк крут! После не внятных и мутных наших тренеров. Помню он первый раз вышел на презентация в штеблетах на босую ногу и каких то малиновых штанах-это уже было нечто!
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смолов федор
1726842911
потому что Павлюченко играл
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raritet
1726847880
Мое предположение - в первую очередь , это работа тренера. Голландцы умеют работать с материалом. Запомнилось что в последний момент Гус пригласил Денисова, а у того включилась та самая психопатия : отказался . Первое проявление самомнения о своей исключительности. Хотя нужно признать он выгрызал центр перед защитниками. Но Гус скорее всего что то заметил и сразу не включил его в сборную . Просто интересно. С Гариком мы также успешно выступили.
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Fialet
1726850287
Там главная причина - удачно приняли допинг перед голландцами. А в остальных играх ничего не показали.
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alex1951
1726856374
Да видели мы все это.... Хиддинк супер....С Голландией ОК......Хиддинка надо было сберечь.... Но наступил 2009 год и тут ,,дети,, Хиддинка нас......рали ему в полную душу.... А ,,Чипсоед,, орлом тогда летал ...все помнят..
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