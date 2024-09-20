Аршавин раскрыл причину удачного выступления сборной России на Евро-2008

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал причину удачного выступления на Евро-2008.

Россияне дошли до полуфинала турнира. В четвертьфинале команда Гуса Хиддинка обыграла Нидерланды.

– На легендарном для России Евро‑2008 игроков «Зенита» и ЦСКА в сборной оказалось примерно поровну.

– Потому что в ЦСКА в нулевых были собраны лучшие игроки обороны и просто хорошие и сильные футболисты. А у нас, так чуть позже случилось, в нападении собрались люди. В итоге в сборной на чемпионате Европы Гус Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки, мы просто хорошо взаимодействовали, и это дало результат.

С другой стороны, я в сборной в основном с зенитовскими общался – нас было много, мы все были «заражены» одними интересами, скажем так. Хотя, повторюсь, конфронтации с армейцами тоже не было. Кстати, Сергей Семак из «Рубина» на турнир поехал, в «Зените» его тогда еще не было. А сколько он до этого в армейском клубе отыграл с тем же Игнашевичем, например. Или с братьями Березуцкими.