Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2024/25.
- На этой стадии турнира впервые сыграют 36 команд.
- Каждая команда проведет 6 матчей – с одним соперником из каждой корзины.
- Напрямую в 1/8 финала ЛЧ выходят клубы, занявшие 8 первых мест в общей таблице.
- Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи, остальные вылетят из еврокубков.
- Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.
Корзина 1: «Челси» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Бетис» (Испания).
Корзина 2: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мольде» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Хайденхайм» (Германия), «Юргорден» (Швеция), «АПОЭЛ» (Кипр).
Корзина 3: «Рапид» (Австрия), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Витория Гимараеш» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Олимпия» (Словения).
Корзина 4: «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Нью Сэйнтс» (Уэльс), «Лугано» (Швейцария), «Хартс» (Шотландия), «Млада-Болеслав» (Чехия).
Корзина 5: «Петрокуб» (Молдова), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия), «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина), «Ягеллония» (Польша).
Корзина 6: «Целе» (Словения), «Ларн» (Северная Ирландия), «Динамо Минск» (Беларусь), «Пафос» (Кипр), «Викингур» (Исландия), «Ноа» (Армения).
Результаты жеребьевки:
Фото: твиттер Лиги конференций