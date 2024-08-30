Роналду высказался о призе лучшего бомбардира в истории ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал получение новой награды – приза лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.
Трофей португальцу вручил президент УЕФА Александер Чеферин на церемонии жеребьевки общего этапа ЛЧ в Монако.
«Для меня большая честь получить награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов всех времен. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!» – написал Роналду в соцсети.
- Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», в которых забил 140 голов.
- В этом сезоне 39-летний Роналду провел за «Аль-Наср» 4 матча, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
Источник: «Бомбардир»