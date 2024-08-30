Роналду высказался о призе лучшего бомбардира в истории ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал получение новой награды – приза лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.

Трофей португальцу вручил президент УЕФА Александер Чеферин на церемонии жеребьевки общего этапа ЛЧ в Монако.

«Для меня большая честь получить награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов всех времен. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!» – написал Роналду в соцсети.