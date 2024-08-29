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  • Слуцкий – о центральных защитниках «Шанхай Шэньхуа»: «Они сильнее любого российского защитника»

Слуцкий – о центральных защитниках «Шанхай Шэньхуа»: «Они сильнее любого российского защитника»

29 августа 2024, 12:37
1

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий дал понять, что китайский чемпионат не сильно уступает российскому.

– Сильно ли китайский футбол отличается от российского?

– Приведу простой пример, чтобы вы понимали. Жесточайший лимит на легионеров: пять человек. У нас есть иностранцы в команде. Скажу, где они играли до этого, и вы поймете уровень легионеров.

Жоау Тейшейра – выступал в «Брайтоне», «Ливерпуле», «Фейеноорде». Уилсон Манафа много лет был игроком стартового состава «Порту», в том числе и в Лиге чемпионов. Андре Луис – экс-футболист и капитан «Морейренсе», средней команды из чемпионата Португалии. Ибраим Амаду – у человека больше 200 матчей во французской лиге.

– Уровень легионеров высокий.

– Точно не ниже, чем в чемпионате России. Понятно, что есть иностранцы за огромные суммы и контракты.

Думаю, легионеры из чемпионата Китая могли бы быть игроками стартового состава в большом количестве клубов РПЛ.

– Как вам китайские футболисты?

– Очень относительная история. Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее, чем любой российский защитник. Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем.

Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой. Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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momwig_
1724940395
С Южной Кореей - это да, это уровень. Посмотрим, как ты заговорить, когда мы в клочья порвем Тигров Индокитая!
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