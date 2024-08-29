В «Астане» опровергли информацию о возможной смене тренера

Ранее появилась информация, что Сергей Ташуев может быть назначен на пост главного тренера в «Астану», если столичная команда в ответном матче квалификации Лиги конференций не пройдет норвежский «Бранн».

«Ташуев в настоящее время не рассматривается нами в качестве кандидата на пост главного тренера. Клуб всецело доверяет действующему тренеру Григорию Бабаяну», – заявили в «Астане».