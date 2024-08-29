Реакция Мостового на то, что Хайкин побил его рекорд

Александр Мостовой высказался о достижении Никиты Хайкина.

Вратарь «Буде-Глимт» провел 51-й матч в еврокубках.

Это лучший результат для российских футболистов, игравших за иностранные клубы.

Хайкин побил рекорд Мостового.

«У меня было больше всех матчей в еврокубках среди наших легионеров? Нихрена себе… Я уже 20 лет не играю, а меня ещe и по голам побить не могут.

Никита Хайкин – красавчик. Он несколько лет рос с моим сыном, их возил на тренировки в Испании. Вдвойне приятно, что именно он это сделал.

Классно, я ведь в 2005-м закончил. А кто-то ещe умудряется говорить что-то нелицеприятное!» – заявил Мостовой.