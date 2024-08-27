В Первой лиге начали использовать VAR

РФС провел первое тестирование системы VAR на матчах Первой лиги. Необходимое оборудование было установлено на стадионах «Родины» и «Черноморца».

Впервые в сезоне VAR использовали на матче 7-го тура «Родина» – «Ротор» (2:2). Он прошел 26 августа на стадионе «Сапсан Арена» в Москве.

«Мы очень благодарны руководителям клубов «Родина» и «Черноморец», которые согласились участвовать и помогать нам с внедрением VAR в Первой лиге. В предыдущих сезонах мы использовали VAR точечно на некоторых матчах, но только сейчас эта работа стала системной.

Понятно, что система несет в себе увеличение финансовой нагрузки на клубы, но, я уверен, что эти траты с лихвой окупаются. На мой взгляд, VAR это уже не что-то новое, а необходимый стандарт, который мы должны внедрять во все соревнования, чтобы идти в ногу со временем. Надеюсь, что и другие клубы МЕЛБЕТ Первой лиги в будущем присоединятся к проекту», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Благодарим РФС за то, что мы планово реализуем первый этап внедрения VAR в МЕЛБЕТ Первую лигу в сезоне-2024/2025. Мы уже долгое время совместно работаем над проектом внедрения системы видеопомощи арбитрам. Выражаю надежду, что данная практика уже в скором времени будет внедрена повсеместно на постоянной основе и будет затрагивать все клубы МЕЛБЕТ Первой лиги», – сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.