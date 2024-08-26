Известен окончательный состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций

В состав сборной Казахстана вошли 28 футболистов.
Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);
Защитники: Сергей Малый («Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов («КАМАЗ», Россия);
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Арман Кенесов («Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (оба – «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»);
Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов («Астана»);
Резерв: Султанбек Астанов, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Андрей Ульшин («Кайрат»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Исламбек Куат («Астана»), Александр Зуев («Тобол»), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»);
Тренерский штаб: Станислав Черчесов – главный тренер, Владимир Панников – ассистент главного тренера, Паулино Гранеро – тренер по физподготовке, Гинтарас Стауче – тренер вратарей, Эльшад Хинизов – видеоаналитик.
- 6 сентября Казахстан сыграет с Норвегией.
- Игра состоится в Алматы, на Центральном стадионе.
- 9 сентября подопечные Черчесова отправятся в Любляну на матч против сборной Словении.