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Известен окончательный состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций

26 августа 2024, 16:09

В состав сборной Казахстана вошли 28 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);

Защитники: Сергей Малый («Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов («КАМАЗ», Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Арман Кенесов («Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (оба – «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов («Астана»);

Резерв: Султанбек Астанов, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Андрей Ульшин («Кайрат»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Исламбек Куат («Астана»), Александр Зуев («Тобол»), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»);

Тренерский штаб: Станислав Черчесов – главный тренер, Владимир Панников – ассистент главного тренера, Паулино Гранеро – тренер по физподготовке, Гинтарас Стауче – тренер вратарей, Эльшад Хинизов – видеоаналитик.

  • 6 сентября Казахстан сыграет с Норвегией.
  • Игра состоится в Алматы, на Центральном стадионе.
  • 9 сентября подопечные Черчесова отправятся в Любляну на матч против сборной Словении.

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Источник: КФФ
Казахстан. Премьер-лига Казахстан
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