В матче «Спартака-2» и петербургского «Динамо» произошла массовая потасовка

Футболисты «Спартака-2» и петербургского «Динамо» устроили массовую драку в матче 20-го тура дивизиона Б Второй лиги.
«Спартак-2» обыграл петербургское «Динамо» со счетом 2:1. На 66-й минуте хавбек москвичей Иван Старков во время борьбы за мяч толкнул в спину игрока петербургской команды Николая Шикова. Это не понравилось нападающему «Динамо» Михаилу Черномырдину, который толкнул спартаковца в ответ. После этого началась массовая потасовка между футболистами команд.
По итогам скандального эпизода Старков, Шиков и Черномырдин получили желтые карточки.
- «Спартак-2» Дмитрия Комбарова располагается на 2-й строчке в таблице, отставая на 4 очка от «Динамо-2».
- Петербургское Динамо занимает 11-ю строчку, имея в активе 24 балла.
Источник: «РБ Спорт»