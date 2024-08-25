В матче «Спартака-2» и петербургского «Динамо» произошла массовая потасовка

Футболисты «Спартака-2» и петербургского «Динамо» устроили массовую драку в матче 20-го тура дивизиона Б Второй лиги.

«Спартак-2» обыграл петербургское «Динамо» со счетом 2:1. На 66-й минуте хавбек москвичей Иван Старков во время борьбы за мяч толкнул в спину игрока петербургской команды Николая Шикова. Это не понравилось нападающему «Динамо» Михаилу Черномырдину, который толкнул спартаковца в ответ. После этого началась массовая потасовка между футболистами команд.

По итогам скандального эпизода Старков, Шиков и Черномырдин получили желтые карточки.