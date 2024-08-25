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  • В матче «Спартака-2» и петербургского «Динамо» произошла массовая потасовка

В матче «Спартака-2» и петербургского «Динамо» произошла массовая потасовка

25 августа 2024, 19:19
9

Футболисты «Спартака-2» и петербургского «Динамо» устроили массовую драку в матче 20-го тура дивизиона Б Второй лиги.

«Спартак-2» обыграл петербургское «Динамо» со счетом 2:1. На 66-й минуте хавбек москвичей Иван Старков во время борьбы за мяч толкнул в спину игрока петербургской команды Николая Шикова. Это не понравилось нападающему «Динамо» Михаилу Черномырдину, который толкнул спартаковца в ответ. После этого началась массовая потасовка между футболистами команд.

По итогам скандального эпизода Старков, Шиков и Черномырдин получили желтые карточки.

  • «Спартак-2» Дмитрия Комбарова располагается на 2-й строчке в таблице, отставая на 4 очка от «Динамо-2».
  • Петербургское Динамо занимает 11-ю строчку, имея в активе 24 балла.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Спартак-2 Динамо СПб
Комментарии (9)
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DVOK68
1724603026
Да ерунда,пацаны молодые,эмоции...)
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Админ ресурс
1724603272
И тут у болотных без шансов. Ни в футбол обыграть, ни в махаче победить. Не клуп, а посмешище
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...уефан
1724603446
... где вы видели, что бы футболисты, нормально, по-пацански дрались?)...
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Цугундeр
1724603724
Шиков-Блесков- Красатаев !)))
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Просто-333
1724603801
Это не драка. Так для виду поталкались, остальное журналюги раздули
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Шустик
1724609776
Стыдно за рыл поганых, ой как стыдно!!!
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