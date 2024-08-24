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Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»

24 августа 2024, 20:24
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Недовольны, игра получилась сложной.

Что касается первого тайма, то нам не хватало движения и агрессии, во втором тайме начали гораздо лучше, но удаление повлияло на ход матча. Нам пришлось иногда обороняться. Моментами в меньшинстве мы играли лучше. Было много борьбы и эмоций. Обилия голевых моментов мы сегодня не увидели.

Мы пытались использовать пространство, которое было, но нам не хватает формы у некоторых игроков, которые позволяют нам быстро играть и бежать, пришлось по ходу перестраиваться в этом отношении. Вендел за две недели провел всего одну тренировку, но зная его качества и желание сыграть, он неплохо двигался и сыграл на своем уровне. Он в любом состоянии добавляет нам качества и движения», – сказал Семак.

  • «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ.
  • Следующий соперник петербуржцев – «Акрон».
  • «Спартак» не побеждает в Петербурге в РПЛ с 2012 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (15)
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oyabun
1724520847
После того как вы всю страну пытались обмануть, говоря, что Вендел и Педро не будут играть из за травм, каким вашим словам в сказаном верить?
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Иван Петров 1986
1724521723
Так и скажи, что еле-еле отскочили.
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ivany4
1724522374
Заголовок должен быть такой - Пустобрех из сбг пытался оправдаться за не умение тренировать!!! Дайте ему еще 100 лямов долляров на оставшийся сезон!! Ну чисто х о х л ы!!!))
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Garrincha58
1724522567
Что тут комментировать, как говорится Зенит быстро ехал, что то стёр. У этого тренеришки всегда есть отмазка. Как это не хватает формы, чем же вы занимаетесь на тренировках сезон только разгоняется, а у них уже игроки не в форме. Короче прошлогодний геморрой опять вылез наружу.
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Скай
1724522909
Срёжа, физрук ты сраный, скажи честно, отскочили. Да судейку ещё раз поблагодарить не забудь.
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Админ ресурс
1724524725
симак, ты подумай. сегодня еле отскочили, может еще 3-х помощников нада?
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raritet
1724531080
Лично я увидел что главная проблема Зенита не решается годами- как только организовали прессинг , то команда начинает плыть. В этом плане Деян переиграл Богданыча. В лучшие годы Зенита прессинг был главным оружием. А сегодня тренер расслабил зажратых футболистов. Нет экспрессии. Получать такие деньги и ходить по полю сможет любой "Волков". Да еще наломать дров.
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Ловкий Бубен
1724531259
Семак начудил сегодня, Бердыевский футбол не получился: оборона это хорошо, но двигаться тоже нужно , что встали то ???
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red-white-forever
1724547256
Ахпхп, ля ля, Вендел, выиграй нам матч пжлст
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Таарон
1724570946
Это не прессинг, это грязная игра Спартака. При правильном судействе там пару "красных" надо было Спартаку показывать. Опять судьи начали влиять на результат. После Евро вроде начали по правилам судить... Эххххххххххх.
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