Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Недовольны, игра получилась сложной.

Что касается первого тайма, то нам не хватало движения и агрессии, во втором тайме начали гораздо лучше, но удаление повлияло на ход матча. Нам пришлось иногда обороняться. Моментами в меньшинстве мы играли лучше. Было много борьбы и эмоций. Обилия голевых моментов мы сегодня не увидели.

Мы пытались использовать пространство, которое было, но нам не хватает формы у некоторых игроков, которые позволяют нам быстро играть и бежать, пришлось по ходу перестраиваться в этом отношении. Вендел за две недели провел всего одну тренировку, но зная его качества и желание сыграть, он неплохо двигался и сыграл на своем уровне. Он в любом состоянии добавляет нам качества и движения», – сказал Семак.