Станкович устроил разнос «Спартаку» в перерыве матча с «Факелом»

Футболистам «Спартака» досталось от главного тренера Деяна Станковича после первого тайма в игре 5-го тура РПЛ против «Факела».

«Нельзя сказать, что он супермягкий: например, в перерыве последнего матча с «Факелом» он устроил серьезный *** [разнос], потому что был недоволен игрой.

Станкович хорошо чувствует, когда надо дать ***, а когда похвалить и успокоить», – сообщил источник.