Станкович устроил разнос «Спартаку» в перерыве матча с «Факелом»

Футболистам «Спартака» досталось от главного тренера Деяна Станковича после первого тайма в игре 5-го тура РПЛ против «Факела».
«Нельзя сказать, что он супермягкий: например, в перерыве последнего матча с «Факелом» он устроил серьезный *** [разнос], потому что был недоволен игрой.
Станкович хорошо чувствует, когда надо дать ***, а когда похвалить и успокоить», – сообщил источник.
- «Спартак» обыгрывал «Факел» со счетом 2:0 к перерыву.
- В итоге москвичи забили еще раз во 2-м тайме.
- Станкович тренирует команду с июня.
- В субботу у спартаковцев выездной матч с «Зенитом».
Источник: Sports