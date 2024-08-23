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Семак оценил форму «Спартака» перед очным матчем

23 августа 2024, 13:43
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 6-го тура РПЛ против «Спартака» высказался о форме соперника.

– Можно ли сказать, что матч с «Химками» стал для команды «холодным душем», но из этого перед «Спартаком» можно извлечь позитивные моменты?

– Моментов мы создали достаточно. К сожалению, их не реализовали. Такие матчи по ходу любого сезона бывают. И даже более обидные игры – здесь мы хоть отыгрались. В Химках, считаю, наиграли на победу, но другое дело, что забиваем по одному мячу в третьей встрече подряд. А ведь когда‑то ты все равно пропустишь. Значит, один гол – это не то количество, которое позволяет побеждать всегда. Надо забивать больше, чтобы не случались потери очков.

– Чего ожидаете от ближайшей игры со «Спартаком» с учетом нынешней ситуации?

– Матчи со «Спартаком» складываются по‑разному с точки зрения тактического рисунка соперника. Предпочтет ли соперник действовать на контратаках или станет играть активно, так, как это происходит в последних матчах – предполагать сложно. Хотелось бы видеть интересную активную игру с обеих сторон. Посмотрим, как все будет складываться.

Пока же можно констатировать, что «Спартак» набрал хорошую форму, много забивает, мало пропускает. Интересный должен быть матч, на который, уверен, придет много болельщиков. Для наших он особый. Надеюсь, будет хорошая атмосфера и качество игры.

  • Матч в Петербурге состоится завтра, 24 августа.
  • «Спартак» в случае победы возглавит РПЛ.
  • Москвичи не побеждают в Петербурге в рамках РПЛ с 2012 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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DVOK68
1724410283
Форма гостевая.Бело-красная.
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...уефан
1724410713
..."Не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик... и ты уже на небесах"(с)...
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