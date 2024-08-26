Боярский назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Спартак»

Известный болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский выделил лучшего футболиста по итогам матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком».
- Команды встречались на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- Игра завершилась нулевой ничьей.
«Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми – показатель того, что «Зенит» ослабел.
Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно.
Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок – лучший игрок матча, на мой взгляд«, – сказал Боярский.
Источник: «Спорт-Экспресс»