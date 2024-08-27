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Радимов похвалил «Спартак» за матч с «Зенитом»

27 августа 2024, 15:21
2

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

– То, что «Спартак» не испугался, мне очень понравилось. Первый тайм точно остался за «Спартаком». И то, как они играли, агрессивно прессинговали высоко «Зенит», я думаю, что это идет от Станковича. Футболисты ему просто верят. Ну и, конечно же, авторитет игрока Станковича заставляет их в это верить.

Поэтому, я думаю, что «Спартак» в этом плане и не боится, даже на «Газпром Арене» не испугался так сыграть. Вспомните ничью при Слишковиче в прошлом году?

– Вообще не то.

– Отошли назад, удержали, но не атаковали, ничего такого. А здесь совершенно другая история. В этом плане «Спартак» молодцы и двигаются в нужном направлении. И «Спартак» быстро бежит вперед, фланги бегут. Если еще похудеет Виллиан Жозе, нападающий им абсолютно точно нужен. Мне понравился и Маркиньос, тоже здорово вышел.

У «Спартака» теперь на флангах есть индивидуально сильные футболисты, причем их много, которые могут в условиях плотной опеки придумывать что-нибудь, и «Спартак» в этом плане становится конкурентоспособным, потому что он может обыгрывать аутсайдеров, где он терял обычно очки. При Абаскале очень часто первый тайм в трубу выбрасывали, отходили назад, и потом не хватало времени что-то додавить.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» занимает 5-е место.
  • Москвичи не побеждают в Петербурге в рамках РПЛ с 2012 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Радимов Владислав
Комментарии (2)
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slavа0508
1724762559
Ну спасибо Владислав . как мы бы жили без твоих похвал ...
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Мордаванин
1724765322
чёт надо владику оладику от москвы ... стелется вторую неделю молодая жена еще 60лямов нетребует?
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