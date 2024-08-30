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  • «Спартак» в третий раз оштрафовали за кричалку фанатов про «Зенит»

«Спартак» в третий раз оштрафовали за кричалку фанатов про «Зенит»

30 августа 2024, 14:48
23

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Спартак» по итогам гостевого матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Во время игры на «Газпром Арене» фанаты московской команды скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

«По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита».

Болельщики скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Штраф 20 тысяч рублей», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

  • Спартаковцы получили уже 3-й штраф за эту кричалку в сезоне-2024/25.
  • Ранее их наказывали по итогам матчей 1-го и 3-го туров РПЛ против «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (23)
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NewLife
1725019544
Что кричали ? Зенит - позор российского футбола. А, правильно ведь, зенит - позор российского футбола.)
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Админ ресурс
1725019718
В каждом протоколе после матча болотного нацпроекта теперь закреплено, что зендид позор и посмешище российского футбола. Штрафами рот не закроешь. А правду говорить легко
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Spartak_forv@
1725020058
Сделайте по человечески, распределите на всех болельщиков,например с каждого по рублю! Заходишь на стадион,по QR коду оплачиваешь 1 рубль и кричишь…услуга будет бешенным спросом пользоваться
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mahan
1725020231
А интересно по Клаудьо вообще будет наказание ? Почему об этом молчат и спустили на тормозах, за меньшие высказывания в других командах, дисквалифицировали игрока и тренера.
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slavа0508
1725020970
Дожились за правду уже наказывают ...
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Ниф-Ниф
1725021070
Эту песню не задушишь, не убьешь!
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oyabun
1725021548
Какое из перечисленных в кричалке слов запрещено в РФ? Почему адвокаты клуба не оспаривают эти абсурдные штрафы?
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BuenosArgentina
1725021669
Нужно размер штрафа увеличить так раз в 20-ть в 40, или лучше в 100 или в 500 , и песня эта сразу же завянет ...... где-то далеко-далеко
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R_a_i_n
1725024031
60 т.р. - не дорого
Ответить
Рыло свина
1725026039
у нас дебильные штрафы, заплатите до конца сезона! а если кричать РФС позор ? какой штраф будет, ЭСК позор! прайс опубликуйте. скидки за предоплату укажите!
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