«Спартак» в третий раз оштрафовали за кричалку фанатов про «Зенит»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Спартак» по итогам гостевого матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).
Во время игры на «Газпром Арене» фанаты московской команды скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
«По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита».
Болельщики скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Штраф 20 тысяч рублей», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
- Спартаковцы получили уже 3-й штраф за эту кричалку в сезоне-2024/25.
- Ранее их наказывали по итогам матчей 1-го и 3-го туров РПЛ против «Оренбурга» и «Крыльев Советов».
Источник: ТАСС