Капитан «Спартака» оценил ничью с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарии по итогам гостевого матча 6-го тура РПЛ против «Зенита».
– Вы вышли на поле в конце первого тайма, заменив Мартинса. Какое игровое задание получили?
– Мы готовились играть агрессивно, активно. И на 80 процентов справились.
– Оставшиеся 20 – на то, если бы забили?
– Ну, они включились во втором тайме минут на 10-15. Был тяжелый промежуток для нас. Мы включились в концовке, могли забивать.
– Что или кто помешал?
– Моменты надо реализовывать. Не забили. Моменты-то мы создали.
– Согласны с тем, что за последние несколько лет это самый солидный «Спартак», который играл в Питере. Если в марте вы закрылись и играли от соперника, то здесь была другая ситуация – вы старались выиграть.
– Мы играли агрессивно. Прибавили в прессинге, агрессии. Физически, возможно, выглядели лучше. Смелее играли. Но надо смотреть все на дистанции.
– Глобально матч показал, что конкурировать с «Зенитом» можно на длинной дистанции? Что это не «Реал» российского футбола?
– У нас дистанция чемпионата длинная. Почти год играем, длинная зимняя пауза. Но этот матч нужно занести в актив в плане наличия конкуренции в нашем чемпионате – чтобы все понимали, что есть команды, которые могут составить конкуренцию.
- Итоговый счет – 0:0.
- «Зенит» утратил лидерство в РПЛ, потеряв очки со «Спартаком».
- Спартаковцы не побеждают в Петербурге с 2012 года.