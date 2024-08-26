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Капитан «Спартака» оценил ничью с «Зенитом»

26 августа 2024, 18:50
10

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарии по итогам гостевого матча 6-го тура РПЛ против «Зенита».

– Вы вышли на поле в конце первого тайма, заменив Мартинса. Какое игровое задание получили?

– Мы готовились играть агрессивно, активно. И на 80 процентов справились.

– Оставшиеся 20 – на то, если бы забили?

– Ну, они включились во втором тайме минут на 10-15. Был тяжелый промежуток для нас. Мы включились в концовке, могли забивать.

– Что или кто помешал?

– Моменты надо реализовывать. Не забили. Моменты-то мы создали.

– Согласны с тем, что за последние несколько лет это самый солидный «Спартак», который играл в Питере. Если в марте вы закрылись и играли от соперника, то здесь была другая ситуация – вы старались выиграть.

– Мы играли агрессивно. Прибавили в прессинге, агрессии. Физически, возможно, выглядели лучше. Смелее играли. Но надо смотреть все на дистанции.

– Глобально матч показал, что конкурировать с «Зенитом» можно на длинной дистанции? Что это не «Реал» российского футбола?

– У нас дистанция чемпионата длинная. Почти год играем, длинная зимняя пауза. Но этот матч нужно занести в актив в плане наличия конкуренции в нашем чемпионате – чтобы все понимали, что есть команды, которые могут составить конкуренцию.

  • Итоговый счет – 0:0.
  • «Зенит» утратил лидерство в РПЛ, потеряв очки со «Спартаком».
  • Спартаковцы не побеждают в Петербурге с 2012 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (10)
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Бригадный
1724689390
Ничего так, себе! Внушаить! Очень толковое интервью весьма толкового человека. Коим и оказался Роман Зобнин! Это вам не однотипные высеры гламурного дурака Карпина. Всё по делу сказано и очень точно.
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Админ ресурс
1724691686
Зендид щас еще пару бразил купит и симаку 3-х помощников. И тогда уж точно всех победят
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alefreddy
1724692801
Сам бы Рома прибавил-трудно смотреть на его игру
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ivany4
1724694749
С учетом нашей котовасии в клубе, полагал, что будем бороться за тройку. Но с учетом настроя команды и тренера, думаю в тройке будем. Ну а если с каждой игрой будем устранять все погрешности и появляющуюся "звездную" болезнь у некоторых, то и представить трудно куда заберемся по таблице.)) Тьфу, чтоб не сглазить.
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ziborock
1724695424
А что тут оценивать?! Отскочил Зенит!
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Боров мясной
1724700227
Время расставит всё по местам. Каждой команде свой шесток в конце сезона.
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