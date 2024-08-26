Капитан «Спартака» оценил ничью с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарии по итогам гостевого матча 6-го тура РПЛ против «Зенита».

– Вы вышли на поле в конце первого тайма, заменив Мартинса. Какое игровое задание получили?

– Мы готовились играть агрессивно, активно. И на 80 процентов справились.

– Оставшиеся 20 – на то, если бы забили?

– Ну, они включились во втором тайме минут на 10-15. Был тяжелый промежуток для нас. Мы включились в концовке, могли забивать.

– Что или кто помешал?

– Моменты надо реализовывать. Не забили. Моменты-то мы создали.

– Согласны с тем, что за последние несколько лет это самый солидный «Спартак», который играл в Питере. Если в марте вы закрылись и играли от соперника, то здесь была другая ситуация – вы старались выиграть.

– Мы играли агрессивно. Прибавили в прессинге, агрессии. Физически, возможно, выглядели лучше. Смелее играли. Но надо смотреть все на дистанции.

– Глобально матч показал, что конкурировать с «Зенитом» можно на длинной дистанции? Что это не «Реал» российского футбола?

– У нас дистанция чемпионата длинная. Почти год играем, длинная зимняя пауза. Но этот матч нужно занести в актив в плане наличия конкуренции в нашем чемпионате – чтобы все понимали, что есть команды, которые могут составить конкуренцию.