Куртуа отказался играть за сборную Бельгии при Тедеско

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что не будет играть за сборную Бельгии, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.

«Я хочу обратиться к бельгийцам и всем болельщикам нашей сборной. Я очень горжусь, что представляю свою страну на поле, как и каждый, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю большой честью носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу надеть ее более 100 раз.

К сожалению, после разговора с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю на себя свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы.

Федерация, с которой я также неоднократно обсуждал это, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но логичному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для сборной, поскольку это завершит дискуссию и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», – написал Куртуа в соцсети.