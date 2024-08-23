Куртуа отказался играть за сборную Бельгии при Тедеско

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что не будет играть за сборную Бельгии, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.
«Я хочу обратиться к бельгийцам и всем болельщикам нашей сборной. Я очень горжусь, что представляю свою страну на поле, как и каждый, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю большой честью носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу надеть ее более 100 раз.
К сожалению, после разговора с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю на себя свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы.
Федерация, с которой я также неоднократно обсуждал это, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но логичному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для сборной, поскольку это завершит дискуссию и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей.
Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», – написал Куртуа в соцсети.
- В июне прошлого года между голкипером и экс-тренером «Спартака» возникли разногласия, в результате чего Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.
- 32-летний Куртуа провел за сборную Бельгии 102 встречи, в последний раз он сыграл за нее в июне прошлого года.
- 38-летний Тедеско возглавляет национальную команду с февраля 2023 года.