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Куртуа отказался играть за сборную Бельгии при Тедеско

23 августа 2024, 11:40
3

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что не будет играть за сборную Бельгии, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.

«Я хочу обратиться к бельгийцам и всем болельщикам нашей сборной. Я очень горжусь, что представляю свою страну на поле, как и каждый, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю большой честью носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу надеть ее более 100 раз.

К сожалению, после разговора с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю на себя свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы.

Федерация, с которой я также неоднократно обсуждал это, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но логичному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для сборной, поскольку это завершит дискуссию и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», – написал Куртуа в соцсети.

  • В июне прошлого года между голкипером и экс-тренером «Спартака» возникли разногласия, в результате чего Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.
  • 32-летний Куртуа провел за сборную Бельгии 102 встречи, в последний раз он сыграл за нее в июне прошлого года.
  • 38-летний Тедеско возглавляет национальную команду с февраля 2023 года.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Бельгия Куртуа Тибо Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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Цугундeр
1724403273
Источник ! ) Даёшь "жирный "шрифт для "жирных " комментариев !) Как дети , ё-маё..
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raritet
1724408646
Человек разбирается немного в футболе. Сразу видно.
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DOCTOR PENALTY
1724410236
Нет ничего удивительного, что игрок не хочет работать с тренером-психопатом. ""
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