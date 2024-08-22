Личка высказался о Смолове перед игрой «Динамо» – «Краснодар»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка соскучился по экс-форварду бело-голубых Федору Смолову, который сейчас выступает за «Краснодар».

«Скучаю по Смолову. Он всегда мог дать что-то и на поле, и в раздевалке. Он футболист с опытом. Шунин, Паршивлюк, Смолов всегда могли помочь молодым футболистам. Сейчас у нас три-четыре игрока 2005 года рождения.

Федя приедет, захочет показать себя в лучшем свете. Нужно за ним очень жeстко присматривать [смеeтся]», – сказал Личка.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» 25 августа. Матч начнется в 17:30 мск.

34-летний Смолов в этом сезоне провел за «быков» 4 встречи, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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