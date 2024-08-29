Степашин – Карасеву: «Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ»

Член совета директоров «Динамо», бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин прокомментировал «КП» матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором бело-голубые победили «Крылья Советов» (5:1). Также он высказался о судье Сергее Карасеве, работавшем на игре 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

– Сергей Вадимович, феноменальный счет.

– Да, мы разгромили «Крылышки», у нас играла в основном молодежь. Наш воспитанник Виктор Окишор забил два гола. Красивый молодой мальчик, 17 лет. Хорошая пластика, он из Молдовы…

После того, что случилось в игре с «Краснодаром», когда господин Карасев не поставил пенальти, ну, как-то думали, что народ расстроится. Но пришло 15 тысяч человек. Приходит на «Динамо» и Лев Валерьянович Лещенко, говорит, что, слава богу, у нас есть прекрасная возможность пообщаться…

Ну и Карасев, слава богу, не был судьей. Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что человек честный, порядочный. Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти.

Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ. А знаете, что удивительно, мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ. Понимаю, что с судьями бороться бесполезно, хотя, почему бы и нет…

Мы тут как-то с друзьями вспоминали, что когда мы играли в футбол во дворе в Ленинграде, то говорили, давайте либо с судьей, либо по-честному.

– А может, вы позвоните ему сами?

– Если я позвоню – это будет давление. А вот если «Комсомолка» скажет… А он пусть он ответит.

– «Динамо» даже с таким судейством идет на третьем-четвертом месте в чемпионате.

– Мы сидели на матче вместе с моими друзьями, Юрием Павловичем Семиным и Михаилом Даниловичем Гершковичем, и оба этих замечательных специалиста сказали: а «Динамо»-то готово конкурировать с «Газпромом».

– 1 сентября «Динамо» играет в Оренбурге, где, кстати, родился Юрий Павлович Семин. Какие ваши прогнозы?

– Переживаю, что придется обидеть «Оренбург».