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  • Степашин – Карасеву: «Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ»

Степашин – Карасеву: «Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ»

29 августа 2024, 15:24
14

Член совета директоров «Динамо», бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин прокомментировал «КП» матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором бело-голубые победили «Крылья Советов» (5:1). Также он высказался о судье Сергее Карасеве, работавшем на игре 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

– Сергей Вадимович, феноменальный счет.

– Да, мы разгромили «Крылышки», у нас играла в основном молодежь. Наш воспитанник Виктор Окишор забил два гола. Красивый молодой мальчик, 17 лет. Хорошая пластика, он из Молдовы…

После того, что случилось в игре с «Краснодаром», когда господин Карасев не поставил пенальти, ну, как-то думали, что народ расстроится. Но пришло 15 тысяч человек. Приходит на «Динамо» и Лев Валерьянович Лещенко, говорит, что, слава богу, у нас есть прекрасная возможность пообщаться…

Ну и Карасев, слава богу, не был судьей. Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что человек честный, порядочный. Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти.

Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ. А знаете, что удивительно, мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ. Понимаю, что с судьями бороться бесполезно, хотя, почему бы и нет…

Мы тут как-то с друзьями вспоминали, что когда мы играли в футбол во дворе в Ленинграде, то говорили, давайте либо с судьей, либо по-честному.

– А может, вы позвоните ему сами?

– Если я позвоню – это будет давление. А вот если «Комсомолка» скажет… А он пусть он ответит.

– «Динамо» даже с таким судейством идет на третьем-четвертом месте в чемпионате.

– Мы сидели на матче вместе с моими друзьями, Юрием Павловичем Семиным и Михаилом Даниловичем Гершковичем, и оба этих замечательных специалиста сказали: а «Динамо»-то готово конкурировать с «Газпромом».

– 1 сентября «Динамо» играет в Оренбурге, где, кстати, родился Юрий Павлович Семин. Какие ваши прогнозы?

– Переживаю, что придется обидеть «Оренбург».

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Крылья Советов Карасев Сергей
Комментарии (14)
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...уефан
1724934942
...это, который Степашка? Из самих "Спокойных ночей"?)... Так там, только Хрюша в авторитетах, остальные - так.., массовка)...
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FCSpartakM
1724937330
Готово, но проиграло 2 матча и отскочило от локомотива. Такие же готовые, как и цска.
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NewLife
1724939415
Цирк с серьезными последствиями. Я уже писал, что админ ресурс там, где крутятся большие деньги это преступление- воровство в особо крупных размерах, которым должен заниматься следственный комитет, чтобы ни один свистун не мог спрятаться от правосудия за газпромом. Степашин не прав, какие здесь могут быть извинения(
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Олег-Ильичёв-google
1724941642
Тебе еще долго слезы лить, так и скажи воротилам из ВТБ!
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Ziklop
1724945124
костоломы включают давление на судеек! слишком часто в вашу пользу свистят и вам это нравится!!!!
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Max-Min-vkontakte
1724945977
т.е., по его логике, если скажет, например, условный Вениамин Кондратьев, то его можно проигнорировать. А тут САМ Сергей Степашин говорит! Карасёв, чувствуешь разницу?!
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Админ ресурс
1724947470
Вот по фене пошел базар, Карасю лучше бы извиниться, а то воронок не долго ехать будет
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FanatSerj
1724956311
Ага, пусть ещё Москалева с собой захватит тоже извиниться, чтобы два раза не вставать ))
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