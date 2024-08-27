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  • В «Динамо» высказались о свисте в адрес Смолова на матче с «Краснодаром»

В «Динамо» высказались о свисте в адрес Смолова на матче с «Краснодаром»

27 августа 2024, 12:37
8

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о реакции болельщиков бело-голубых на появление нападающего Федора Смолова в составе «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ (0:1). Он вышел на замену на 90+6-й минуте.

– Удивлены, что трибуны встретили свистом Федора Смолова?

– Смолов приносил пользу и «Динамо», и «Краснодару». Вполне корректно вел себя по отношению к болельщикам обоих клубов. «Динамо» рассталось с Федором хорошо, просто не договорились.

– Почему тогда болельщики так отреагировали?

– Трудно говорить за зрителей. Я с удовольствием поприветствовал Смолова после матча.

  • 34-летний Смолов летом перешел в «Краснодар» из «Динамо» на правах свободного агента.
  • В этом сезоне он провел за «быков» 5 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Смолов Федор
Комментарии (8)
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MazaiNN
1724751666
У дебилов нет клубной принадлежности. Это диагноз.
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Cleaner
1724756697
В Динамо Смолову предложили играть почти ЗА БЕСПЛАТНО. С таким подходом Динамо еще СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА будет. Жлобы и СКУПЕРДЯИ...(((
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DVOK68
1724759076
Из всех известных клубов России Федя не поиграл только за Спартак и ЦСКА) Безусловно,тактика "везде и по чуть-чуть"тоже имеет право на существование,трудовые книжки многих людей также богаты на записи) Вот только футбол это не фабрика "Красный Октябрь",потому как болелы всех клубов за которые попылил Федя,вряд ли полны благодарности ему за время проведённое в их любимых клубов.Везде по чуть-чуть.
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