В «Динамо» высказались о свисте в адрес Смолова на матче с «Краснодаром»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о реакции болельщиков бело-голубых на появление нападающего Федора Смолова в составе «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ (0:1). Он вышел на замену на 90+6-й минуте.

– Удивлены, что трибуны встретили свистом Федора Смолова?

– Смолов приносил пользу и «Динамо», и «Краснодару». Вполне корректно вел себя по отношению к болельщикам обоих клубов. «Динамо» рассталось с Федором хорошо, просто не договорились.

– Почему тогда болельщики так отреагировали?

– Трудно говорить за зрителей. Я с удовольствием поприветствовал Смолова после матча.