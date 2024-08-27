В «Динамо» высказались о свисте в адрес Смолова на матче с «Краснодаром»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о реакции болельщиков бело-голубых на появление нападающего Федора Смолова в составе «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ (0:1). Он вышел на замену на 90+6-й минуте.
– Удивлены, что трибуны встретили свистом Федора Смолова?
– Смолов приносил пользу и «Динамо», и «Краснодару». Вполне корректно вел себя по отношению к болельщикам обоих клубов. «Динамо» рассталось с Федором хорошо, просто не договорились.
– Почему тогда болельщики так отреагировали?
– Трудно говорить за зрителей. Я с удовольствием поприветствовал Смолова после матча.
- 34-летний Смолов летом перешел в «Краснодар» из «Динамо» на правах свободного агента.
- В этом сезоне он провел за «быков» 5 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
Источник: «РБ Спорт»