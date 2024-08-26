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  • В «Динамо» назвали судью, при назначениях которого на матчи у руководства клуба екает сердце

В «Динамо» назвали судью, при назначениях которого на матчи у руководства клуба екает сердце

26 августа 2024, 12:23
7

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) высказался о тенденции поражений бело-голубых в играх, которые обслуживает арбитр Сергей Карасeв.

– С чем вы связываете тот факт, что, когда Карасeв судит матч «Динамо», игроки и руководство клуба недовольны его работой?

– Честно скажу – когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце eкает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасeв, связаны с ним, потому что я убеждeн, что основной вклад в результат вносят игроки. Но такая неприятная тенденция присутствует.

  • «Динамо» занимает четвертое место в РПЛ с 12 очками после шести матчей.
  • Матч 30-го тура прошлого сезона «Краснодар» – «Динамо» (1:0), в котором бело-голубые упустили чемпионский титул, также судил Карасев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Карасев Сергей
Комментарии (7)
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ScarlettOgusania
1724665723
каждый судья в нашей РПЛ может накосячить, просто Карась это делает с подобием умного выражения на морде лица, и с максимальным допуском борьбы на поле, поэтому и пропускает моменты с назначением пенальти, штрафных, ЖК!!! поскольку футбол - для болельщиков, а не для судей, мы должны понимать правила игры, когда фол или рука в штрафной - это пенальти, а когда - нет...
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NewLife
1724668423
Карась - оружие синита !
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andr45
1724669035
«Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный. Так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023 ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0 ЭСК приняла решение, что судья КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте. ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 ЭСК приняла решение, что судья КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» игрока команды ЦСКА №72 Никиту Ермакова на 81-й минуте матча СПАРТАК—УРА 1 : 1 На 24-й минуте полуфинального матча FONBET Кубка России «Спартак» - «Урал» Сергей КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых.
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Spartak_forv@
1724672880
Из разряда:ложки я нашел,но осадочек-то остался
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BAIv
1724676818
Ну вот в сравнении с другими судилами, Карась адекватнее всех!
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ySS
1724694088
В крайнем матче два эпизода судья расценил откровенно в пользу соперников Динамо
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