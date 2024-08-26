В «Динамо» назвали судью, при назначениях которого на матчи у руководства клуба екает сердце

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) высказался о тенденции поражений бело-голубых в играх, которые обслуживает арбитр Сергей Карасeв.
– С чем вы связываете тот факт, что, когда Карасeв судит матч «Динамо», игроки и руководство клуба недовольны его работой?
– Честно скажу – когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце eкает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасeв, связаны с ним, потому что я убеждeн, что основной вклад в результат вносят игроки. Но такая неприятная тенденция присутствует.
- «Динамо» занимает четвертое место в РПЛ с 12 очками после шести матчей.
- Матч 30-го тура прошлого сезона «Краснодар» – «Динамо» (1:0), в котором бело-голубые упустили чемпионский титул, также судил Карасев.
Источник: Sport24