В «Динамо» назвали судью, при назначениях которого на матчи у руководства клуба екает сердце

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) высказался о тенденции поражений бело-голубых в играх, которые обслуживает арбитр Сергей Карасeв.

– С чем вы связываете тот факт, что, когда Карасeв судит матч «Динамо», игроки и руководство клуба недовольны его работой?

– Честно скажу – когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце eкает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасeв, связаны с ним, потому что я убеждeн, что основной вклад в результат вносят игроки. Но такая неприятная тенденция присутствует.