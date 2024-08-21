Состав молодежной сборной России на матчи в сентябре

Объявлен состав молодежной сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом. Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров объяснил включение в него Данилы Козлова и Алексея Батракова, вызванных также в первую сборную страны.

«Мы изначально договорились, что в данных матчах примут участие футболисты не старше 2005 года. Поэтому в этом сборе у нас будет возможность посмотреть более молодых футболистов.

Также в состав попали два игрока, которые также есть в расширенном списке национальной команды. Это Данила Козлов и Алексей Батраков. В случае, если они войдут в окончательный состав, то мы оперативно заменим их на ребят из резервного списка», – сказал Шабаров.

Состав молодежной сборной России.

Вратари: Тимофей Митров («Шинник»), Михаил Цулая («Ростов-2»), Илья Тихомиров («Спартак-2»).

Защитники: Михаил Рядно («Родина»), Герман Игнатов («Ростов-2»), Иван Лепский («Динамо-2»), Матвей Бардачeв, Никита Лобов, Иван Шилeнок («Зенит-2»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Михаил Щетинин («Факел»), Михаил Умников («Краснодар-2»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (ЦСКА), Данила Козлов («Краснодар»), Егор Смелов («Динамо-2»), Алексей Батраков, Вадим Раков («Локомотив»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Барт («Сочи»).

Нападающие: Дмитрий Радиковский («Локомотив»), Константин Дорофеев («Краснодар-2»).