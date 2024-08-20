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  • Бубнов – о составе сборной России: «В защиту Карпин понабрал своих футболистов»

Бубнов – о составе сборной России: «В защиту Карпин понабрал своих футболистов»

20 августа 2024, 10:46
7

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о расширенном составе национальной команды России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Непонятно, что в расширенном составе сейчас делает Сафонов. Матвей адаптируется во французском чемпионате, и ему лучше будет тренироваться в «ПСЖ» во время паузы. Плюс он сейчас не играет. Лишним в оставшейся четвeртке голкиперов видится Максименко. Трeх других вратарей можно смело брать. Но и этого много для игр с командами уровня Таиланда и Вьетнама.

В защиту Карпин понабрал своих футболистов. Смущает наличие сразу трeх игроков «Ростова», который очень много пропускает в этом сезоне. Если Осипенко ещe заслуживает появления в сборной за счeт опыта, то Вахания и Лангович гораздо слабее того же Кругового. Аналогичная ситуация и с Солдатенковым, ошибки которого приводят к пропущенным мячам практически в каждом матче «Крыльев Советов». Хлусевича также можно было не включать в расширенный список.

Определeнные вопросы есть сейчас к Пиняеву. Сергей сохранил скорость прошлого сезона, но по игровым показателям просел. Неслучайно Галактионов меняет его в каждом матче. Зачем тащить Кузяева из «Гавра» через полсвета – также совсем непонятно. Человек в возрасте и играет в конкурентном чемпионате, а ему нужно будет тратить силы в играх. То же самое касается всех опытных игроков.

А вот присутствие в списке молодых футболистов вполне оправдано. Матчи с этими азиатскими командами станут хорошей проверкой для того же Бабкина, Воробьeва или Батракова, которые провели хорошее начало сезона в РПЛ. Заслужил вызов и Лечи Садулаев.

Отдельно хочется коснуться ситуации с вызовом Глушенкова. Когда Максим был здоров, его не брали, аргументируя тем, что игроку нужно развиваться. Зато сейчас человека после операции и со сломанной рукой хотят трясти в самолeте много часов. Просто молодцы! Не нужно дeргать футболистов с травмами на встречи такого уровня, даже с лeгкими повреждениями.

Неоднозначная ситуация и с Германом Онугхой. С одной стороны, ему 28 лет, он не играл на приличном уровне, но с другой стороны, нападающий стал лучшим бомбардиром в Дании, и если он хорошо покажет себя в играх за сборную, то Карпин заслужит похвалы. Но точно можно только сказать, что сейчас у сборной в этом футболисте нет острой необходимости», – написал Бубнов.

  • Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, с Таиландом – 7 сентября.
  • Оба матча пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 по московскому времени.

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Источник: Sportbox.ru
Товарищеские матчи. Сборные Россия Таиланд Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Каратель помойников
1724140655
Да добираются до стадиона и устают футболисты...трясутся в самолётах,едут через пол мира...бедняжки прям,слезу сейчас пущу.Да они должны запросто верхом на лошади прискакать,если в сборную позвали.
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Cleaner
1724141110
Карпин: - Кто похвалит меня лучше всех, тот будет играть в МОЕЙ сборной!!!...)))
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NewLife
1724142765
Почему не вызвана клава с российским паспортом ?
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DOCTOR PENALTY
1724143235
Если Карпин учтёт все пожелания Бубнова, то он и 11-ти игроков не наберёт, самому придётся выходить. ) "*
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zigbert
1724156721
С чем можно согласиться с Бубновым так это с привлечением в сборную более молодых игроков. Но скорей всего Карпин не хочет рисковать, результат может быть отрицательным.
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VGreen
1725550215
Нужно реально оценивать ситуацию - в большой мировой футбол мы вернемся не скоро. Поэтому смысла играть со всякими Вьетнамами, тем более у них, выдергивая при этом футболистов в разгар сезона - смысла нет никакого. Ради чего? Когда мы вернемся в мировой футбол? Точно не в ближайшие годы. Тогда уже половина нынешнего состава закончит с футболом, появятся новые перспективные. Пока смысл проведения матчей сборной вижу лишь в одном ключе - проводить их в России (в разных городах, чтобы народ пришел, устроить предматчевые шоу), а игроки могли бы чуть отвлечься от клубных дел (по мере необходимости), а легионеры сгонять на Родину.
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