Бубнов – о составе сборной России: «В защиту Карпин понабрал своих футболистов»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о расширенном составе национальной команды России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Непонятно, что в расширенном составе сейчас делает Сафонов. Матвей адаптируется во французском чемпионате, и ему лучше будет тренироваться в «ПСЖ» во время паузы. Плюс он сейчас не играет. Лишним в оставшейся четвeртке голкиперов видится Максименко. Трeх других вратарей можно смело брать. Но и этого много для игр с командами уровня Таиланда и Вьетнама.

В защиту Карпин понабрал своих футболистов. Смущает наличие сразу трeх игроков «Ростова», который очень много пропускает в этом сезоне. Если Осипенко ещe заслуживает появления в сборной за счeт опыта, то Вахания и Лангович гораздо слабее того же Кругового. Аналогичная ситуация и с Солдатенковым, ошибки которого приводят к пропущенным мячам практически в каждом матче «Крыльев Советов». Хлусевича также можно было не включать в расширенный список.

Определeнные вопросы есть сейчас к Пиняеву. Сергей сохранил скорость прошлого сезона, но по игровым показателям просел. Неслучайно Галактионов меняет его в каждом матче. Зачем тащить Кузяева из «Гавра» через полсвета – также совсем непонятно. Человек в возрасте и играет в конкурентном чемпионате, а ему нужно будет тратить силы в играх. То же самое касается всех опытных игроков.

А вот присутствие в списке молодых футболистов вполне оправдано. Матчи с этими азиатскими командами станут хорошей проверкой для того же Бабкина, Воробьeва или Батракова, которые провели хорошее начало сезона в РПЛ. Заслужил вызов и Лечи Садулаев.

Отдельно хочется коснуться ситуации с вызовом Глушенкова. Когда Максим был здоров, его не брали, аргументируя тем, что игроку нужно развиваться. Зато сейчас человека после операции и со сломанной рукой хотят трясти в самолeте много часов. Просто молодцы! Не нужно дeргать футболистов с травмами на встречи такого уровня, даже с лeгкими повреждениями.

Неоднозначная ситуация и с Германом Онугхой. С одной стороны, ему 28 лет, он не играл на приличном уровне, но с другой стороны, нападающий стал лучшим бомбардиром в Дании, и если он хорошо покажет себя в играх за сборную, то Карпин заслужит похвалы. Но точно можно только сказать, что сейчас у сборной в этом футболисте нет острой необходимости», – написал Бубнов.