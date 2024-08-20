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Черчесов оценил игру «Спартака» при Станковиче

20 августа 2024, 03:35
6

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился впечатлениями от «Спартака». Московскую команду этим летом возглавил Деян Станкович. Клуб идет на четвертом месте в РПЛ.

– Я даже не знаком со Станковичем, причем видел только одну игру с «Ахматом».

– А через телевизор как вам игра «Спартака»?

– Я так практически не смотрю матчи. Скажу, что они какую игру подряд выиграли, а так пока невозможно ни про одну команду сказать основательно. Понятно, что прогресс есть, мы это видим. Другое дело, что другие команды уже сыграли с конкурентами, а «Спартак» только проведет игру с «Зенитом».

– Впереди игра с «Зенитом». Можно говорить о становлении команды. Шесть матчей много для становления или мало?

– Во‑первых, очки свои они берут. С «Оренбургом» неудачно сыграли, а здесь берут очки, играли с «Факелом» дома. Те команды, которые надо побеждать, они обыгрывают. Будет первый реальный экзамен, когда и команде, и тренеру можно будет на многое взглянуть по‑другому. Соперник будет другого уровня. Те недостатки, которые бывают с маленькими клубами… Станет понятно, сработают ли на уровне «Зенита» хорошие моменты в игре или нет.

Сезон длинный, никто никогда не знает, как все будет складываться. Никому бы не стал отдавать предпочтение.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Станкович Деян
Комментарии (6)
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ilich55
1724133958
практически не смотрю матчи...........они какую игру подряд выиграли.......понятно, что прогресс есть, мы это видим....... занавес. Всё в стиле чабана.
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