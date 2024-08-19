Стало известно, сыграет ли Глушенков за сборную России в сентябре

Появились новые подробности травмы нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Футболиста прооперировали в связи с переломом правой руки, вставив металлическую спицу в его лучевую кость.

Ожидается, что он пропустит от трех до четырех недель, то есть не успеет восстановиться до матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда (5 и 7 сентября).