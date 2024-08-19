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  • «Акрон» убрал эмблему «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»

«Акрон» убрал эмблему «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»

19 августа 2024, 18:00
7

«Акрон» принимает «Рубин» в 5-м туре чемпионата России.

Перед матчем клуб из Тольятти убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун «Самара-Арены».

«Акрон» пообещал это сделать, если под постом в телеграме будет 63 тысячи комментариев. Подписчики справились с поставленной задачей за несколько часов.

  • Болельщики «Крыльев» раскритиковали произошедшее в соцсетях.
  • Стадион принадлежит не клубу, а Самарской области.
  • «Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ. Их домашняя арена в Жигулевске не соответствует стандартам лиги.

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Источник: телеграм-канал «Акрона»
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон Крылья Советов
Комментарии (7)
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acor94
1724081407
Должно висеть 2 логотипа.
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ЮНик
1724081912
Создали бы элитную группу из десяти команд,которые играли бы в четыре круга. И то много! Там половина никому не нужна, даже болельщикам, бултыхаются как г в проруби. Эмблему они не поделили!
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...уефан
1724082107
...а как на это болельщики КС смотрят?...
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Иван Петров 1986
1724083613
Была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная...
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Ziklop
1724085177
не помогло1 пропустили на 90 минуте и просрали.
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Цугундeр
1724087171
Сначала надо научиться писать стоя ,а не сидя..прежде чем сбрасывать чужие достояния ,эрегирующие десятилетиями.
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slavа0508
1724094369
Вот и пусти гостенёчков . потом без дома останешься
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