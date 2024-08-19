«Акрон» убрал эмблему «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»

«Акрон» принимает «Рубин» в 5-м туре чемпионата России.
Перед матчем клуб из Тольятти убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун «Самара-Арены».
«Акрон» пообещал это сделать, если под постом в телеграме будет 63 тысячи комментариев. Подписчики справились с поставленной задачей за несколько часов.
- Болельщики «Крыльев» раскритиковали произошедшее в соцсетях.
- Стадион принадлежит не клубу, а Самарской области.
- «Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ. Их домашняя арена в Жигулевске не соответствует стандартам лиги.
Источник: телеграм-канал «Акрона»