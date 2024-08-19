«Акрон» убрал эмблему «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»

«Акрон» принимает «Рубин» в 5-м туре чемпионата России.

Перед матчем клуб из Тольятти убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун «Самара-Арены».

«Акрон» пообещал это сделать, если под постом в телеграме будет 63 тысячи комментариев. Подписчики справились с поставленной задачей за несколько часов.