Пятибратов прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

– Что случилось с «Факелом» в первые десять минут матча?

– Хороший вопрос. Мы очень расстроены результатом, сейчас приедем домой и будем разбираться. Нас многое не устраивает, начало игры было обескураживающее, так играть нельзя. В кратчайшие сроки это нужно изменить.

– В чем ваша главная претензия?

– Претензий у меня достаточно, я об этом расскажу игрокам в индивидуальных беседах.

– Вы сегодня выставили четырех защитников. Если отмотать время назад, то поступили бы по‑другому?

– Да дело не в защитниках и их количестве, главное, как мы играем, вот с этим нужно разобраться. На следующей неделе вы увидите другой «Факел».

Пятибратов вернулся в команду на этой неделе.

«Факел» идет в РПЛ последним.

Следующий соперник – «Оренбург» (24 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?