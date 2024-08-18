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  • Пятибратов прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»

Пятибратов прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»

18 августа 2024, 21:01
4

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

– Что случилось с «Факелом» в первые десять минут матча?

– Хороший вопрос. Мы очень расстроены результатом, сейчас приедем домой и будем разбираться. Нас многое не устраивает, начало игры было обескураживающее, так играть нельзя. В кратчайшие сроки это нужно изменить.

– В чем ваша главная претензия?

– Претензий у меня достаточно, я об этом расскажу игрокам в индивидуальных беседах.

– Вы сегодня выставили четырех защитников. Если отмотать время назад, то поступили бы по‑другому?

– Да дело не в защитниках и их количестве, главное, как мы играем, вот с этим нужно разобраться. На следующей неделе вы увидите другой «Факел».

  • Пятибратов вернулся в команду на этой неделе.
  • «Факел» идет в РПЛ последним.
  • Следующий соперник – «Оренбург» (24 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Пятибратов Дмитрий
Комментарии (4)
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DVOK68
1724004718
"Крестьянский футбол"(как его весной назвал как его...грузин...Гибесквидия что ль..не помню) не прокатил сегодня.Да и не мог прокатить как выясняется,посколь другой тренер в команде,да и команда другая.Не суперпупер чемпионская конечно,но аутсайдерам не сливает во все щели как при ржавом ублюдосе,не к ночи будет помянут.
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FCSpartakM
1724007836
факел был удручающим. Могли пропустить спокойно и 6 и 7. Пока видится, что они и Махачкала вылетят
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Правдоруб100
1724014993
Уровень игроков "Факела" тянет лишь на ФНЛ, да и в ФНЛ они проиграли бы половине команд. Другими словами, команда - отстой полный!!! Кто виноват? Губернатор есть такой Гусев, которому пофиг на футбол. Поэтому нет покупок реальных игроков, нет усиления. Ещё до начала сезона я сказал, что "Факел" вылетит из лиги с последнего места. Мои видения и слова уже сбылись....
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