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  • Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Факелом»

Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Факелом»

18 августа 2024, 20:00
9

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (3:0).

– За счет чего «Спартаку» удалось добиться такой эффективности в первые десять минут?

– Это то, что мы стараемся делать в каждом матче, выходить с предельной концентрацией и правильным отношением. И неважно, какая минута матча, концентрация всегда должна быть на высоком уровне. Да, мы хорошо начали матч. На мой взгляд, мы даже слишком контролировали игру. Надо было и дальше атаковать.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Факел Спартак Станкович Деян
Комментарии (9)
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alefreddy
1724001517
а концентрации не хватило отсюда только половина голов или лучше мастерства
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DVOK68
1724002466
Реализация хромает сильно.
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Админ ресурс
1724003138
Зынид пару матчей отскочил. Самое время паковать болотных
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zigbert
1724006131
Все неплохо но растранжирили много моментов. А выходы один в один с вратарем надо реализовывать более грамотно.
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penit-zlo
1724009951
Чувствую зенит разорвём...Но есть опасения что на зенит-тв-комментаторы и судьи-не дадут нам в полной мере насладиться разгром...Зачем так позориться???
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Правдоруб100
1724015346
Лучше бы Станок помолчал!!! Вы бы ещё в глубинке, разорвав колхозный клуб, так радовались!!! Попробуй также победить питер, да и другие клубы из верхней части таблицы, фиг получится!!!! Что то подсказывает, и с нижними клубами будут у "Спартака" проблемы!!! Так что не там и не тому радуетесь!!!!
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Александр-Балашов-google
1724060114
Чтоб становиться чемпионом, необязательно прям побеждать Зенит кровь из носа, важнее брать очки у тех, кто в нижней части таблице,а Зенит тоже не без ошибок, будет терять очки и Химки это показали.
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