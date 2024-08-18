Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (3:0).

– За счет чего «Спартаку» удалось добиться такой эффективности в первые десять минут?

– Это то, что мы стараемся делать в каждом матче, выходить с предельной концентрацией и правильным отношением. И неважно, какая минута матча, концентрация всегда должна быть на высоком уровне. Да, мы хорошо начали матч. На мой взгляд, мы даже слишком контролировали игру. Надо было и дальше атаковать.

«Спартак» на 3 очка отстает от 1-го места.

Следующий соперник – «Зенит» (24 августа).

«Факел» идет в РПЛ последним.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?