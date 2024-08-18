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  • Червиченко – о разгроме «Факела»: «Было бы смешно, если бы «Спартак» не победил слабейшую команду РПЛ»

Червиченко – о разгроме «Факела»: «Было бы смешно, если бы «Спартак» не победил слабейшую команду РПЛ»

18 августа 2024, 19:57
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе команды над «Факелом» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

«В этом матче все было понятно изначально, «Факел» – самая слабая команда в РПЛ. У него всего одна ничья. Было бы смешно, если бы «Спартак» не смог победить такую команду.

Самый важный для «Спартака» матч будет следующий – против «Зенита». По этой игре будет понятно, насколько «Спартак» вообще способен сопротивляться в этом сезоне. Оступившись в Химках, «Зенит» будет очень злым в матче со «Спартаком», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 3 очка.
  • Команды встретятся в Санкт-Петербурге 24 августа.
  • «Факел» идет в РПЛ последним.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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ivany4
1724000773
Было бы смешно, если бы Червиченко увидел положительные сдвиги в игре!)) А с такими вбросами даже на капитана очевидность не тянет.))
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Админ ресурс
1724001979
удивительно, что кому то до сих пор интересно мнение этого ущербного юродивого
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serhio80
1724002085
**** не оступился в Химках, а отскочил) Кто-то из Химок же сказал, что с болотными будут бороться)
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andr45
1724005299
А то, что Clube de futebol «Zenitе» не победил новичка лиги не смешнее?)
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Фердя
1724006157
Андрей, тебе бы надо сесть на диету и кг так 30 скинуть а про Спартак забудь!
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VVM1964
1724012316
Ну так и зачем ты тогда вылез со своими комментами - произошло то, что и должно было произойти и при этом еще со скромным по игре счетом ... Убедительно победили, так к чему это язвительное "было бы смешно..." - ведь смешно то не стало и НИКТО НИКАКОЙ эйфории не испытывает и кулаками себя в грудь не бьет ...
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