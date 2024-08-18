Червиченко – о разгроме «Факела»: «Было бы смешно, если бы «Спартак» не победил слабейшую команду РПЛ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе команды над «Факелом» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

«В этом матче все было понятно изначально, «Факел» – самая слабая команда в РПЛ. У него всего одна ничья. Было бы смешно, если бы «Спартак» не смог победить такую команду.

Самый важный для «Спартака» матч будет следующий – против «Зенита». По этой игре будет понятно, насколько «Спартак» вообще способен сопротивляться в этом сезоне. Оступившись в Химках, «Зенит» будет очень злым в матче со «Спартаком», – сказал Червиченко.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 3 очка.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге 24 августа.

«Факел» идет в РПЛ последним.

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