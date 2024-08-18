Семак высказался о неучастии Бакаева в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему полузащитник Зелимхан Бакаев не сыграл против петербургской команды.

«Почему он не играл, лучше спросить у руководства и у тех людей, которые составляют договор аренды. У меня нет информации», – сказал Семак.