Семак высказался о неучастии Бакаева в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему полузащитник Зелимхан Бакаев не сыграл против петербургской команды.
«Почему он не играл, лучше спросить у руководства и у тех людей, которые составляют договор аренды. У меня нет информации», – сказал Семак.
- Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что ему не разрешили выпустить Бакаева. Футболист подтвердил эту информацию.
- Генеральный директор клуба сообщил, что Бакаев не сыграл по причине его физического состояния.
Источник: «Матч ТВ»