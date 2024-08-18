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  • Директор «Химок» – о Бакаеве: «Наш тренер оговорился, Зелимхан не может играть по причине физического состояния»

Директор «Химок» – о Бакаеве: «Наш тренер оговорился, Зелимхан не может играть по причине физического состояния»

18 августа 2024, 16:13
9

Генеральный директор Химок» Николай Оленев назвал причину, по которой Зелимхан Бакаев не играет с «Зенитом».

Главный тренер подмосковной команды Франк Артига ранее заявил, что ему запретили выпускать Бакаева.

«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача – сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния.

Я ещe раз уточнил у нашего главного врача – он подтвердил. Никаких серьeзный проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов», – сказал Оленев.

  • Бакаев играет в «Химкам» на правах аренды.
  • Права на футболиста принадлежат «Зениту».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
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MazaiNN
1723987134
Пи..дабол
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Myasko
1723987299
Чем то попахивает
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Spartak_forv@
1723987348
Перед следующим матчем придётся реально Бакаева ломать кому-то,чтобы версия была у всех одна)
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ArReal
1723987362
Теперь ещё и оговорился))) что вы несете-там ниже интервью с Бакаевым - где он говорит, что ему запретили играть)))вот идиотизм....какой позор...тьфу
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acor94
1723987805
А в чем проблема сказать как есть. Это нормальная практика при аренде.
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biber.ru
1723988676
Не мытьём, так катаньем.
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Админ ресурс
1724000734
клоуны))) ленинградской напроект гадит исподтишка, но только все знают, кто позор российского футбола
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