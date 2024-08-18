Директор «Химок» – о Бакаеве: «Наш тренер оговорился, Зелимхан не может играть по причине физического состояния»

Генеральный директор Химок» Николай Оленев назвал причину, по которой Зелимхан Бакаев не играет с «Зенитом».

Главный тренер подмосковной команды Франк Артига ранее заявил, что ему запретили выпускать Бакаева.

«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача – сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния.

Я ещe раз уточнил у нашего главного врача – он подтвердил. Никаких серьeзный проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов», – сказал Оленев.