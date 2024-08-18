Артига: «Мне запретили выпускать Бакаева против «Зенита»

Главный тренер «Химок» Франк Артига объяснил, почему в заявке на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» нет Зелимхана Бакаева.

Игрок арендован у «Зенита».

«Мне сказали, что я не могу выпустить Бакаева на матч», – сообщил Артига в эфире телеканала «Матч Премьер».

Накануне игры генеральный директор «Зенита» Александр Медведев утверждал, что запрета на участие Бакаева в игре против петербуржцев нет.

Игра начнется в 15:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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