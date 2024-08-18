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Артига: «Мне запретили выпускать Бакаева против «Зенита»

18 августа 2024, 14:47
5

Главный тренер «Химок» Франк Артига объяснил, почему в заявке на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» нет Зелимхана Бакаева.

  • Игрок арендован у «Зенита».

«Мне сказали, что я не могу выпустить Бакаева на матч», – сообщил Артига в эфире телеканала «Матч Премьер».

Накануне игры генеральный директор «Зенита» Александр Медведев утверждал, что запрета на участие Бакаева в игре против петербуржцев нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Бакаев Зелимхан Артига Франк
Комментарии (5)
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волчарик
1723982065
А в чем проблема-выкупайте и выпускайте или все хотим на халяву , тем более запрета нет (читая текст) .
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Мордаванин
1723982391
Естественно. Он же разболтает весь стратегический план Химок на все евоные десять минут игрового времени .
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Myasko
1723983806
Ну ****...
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порт
1723984411
Ля, но он же не так сказал, зачем ерунду писать
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diktatop
1723986692
официально же запретили ставить ограничения для участия в матчах...
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