Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Факел». Игра состоится 18 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Факел»: Гудиев, Божин, Сенхаджи, Квеквескири, Альшин, Дзиов, Мертенс, Щетинин, Брахими, Марков, Ильин.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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