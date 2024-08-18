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  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Факел»: 18 августа

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Факел»: 18 августа

18 августа 2024, 16:30
6

Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Факел». Игра состоится 18 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Факел»: Гудиев, Божин, Сенхаджи, Квеквескири, Альшин, Дзиов, Мертенс, Щетинин, Брахими, Марков, Ильин.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак
Комментарии (6)
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ivany4
1723989658
Не Пятчук - а Рябчук! Тоже мне, знатоки футбола. Даже перепечатать не умеют.))
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zigbert
1723990465
Почему то нет Хлусевича и Пруцева. Но замены наверняка будут.
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DVOK68
1723990502
Возможно Станок ставит Умярова именно на фарт,ведь при его присутствии в основе Спартак выигрывал.Иного объяснения у меня нет)
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DVOK68
1723990582
Зиня тоже "мастер"тот ещё...больше вреда чем пользы от него.
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oyabun
1723990774
Умяров непотопляемый. Ради него тренер и Пруцева держит на скамейке.
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