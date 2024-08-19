«Сумасшедший игрок»: Марков из «Факела» – о новичке «Спартака»

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

«Что не получилось? На сегодняшний момент «Спартак» имеет состав на тройку лидеров РПЛ. «Спартак» – хорошая команда, туда приехал тот же Эсекьель Барко, сейчас его увидел вживую – сумасшедший футболист.

Помешала ли смена полей? Можно ссылаться на все что угодно: что мы ехали восемь часов на автобусе, тренировались на синтетике, но на поле была только одна команда – и это не «Факел», – сказал Марков.