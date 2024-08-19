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  • «Сумасшедший игрок»: Марков из «Факела» – о новичке «Спартака»

«Сумасшедший игрок»: Марков из «Факела» – о новичке «Спартака»

19 августа 2024, 09:24
7

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

«Что не получилось? На сегодняшний момент «Спартак» имеет состав на тройку лидеров РПЛ. «Спартак» – хорошая команда, туда приехал тот же Эсекьель Барко, сейчас его увидел вживую – сумасшедший футболист.

Помешала ли смена полей? Можно ссылаться на все что угодно: что мы ехали восемь часов на автобусе, тренировались на синтетике, но на поле была только одна команда – и это не «Факел», – сказал Марков.

  • 25-летний Барко куплен у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
  • В первых 4 матчах РПЛ у аргентинца 5 результативных действий.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 августа).

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Факел Спартак Марков Евгений Барко Эсекьель
Комментарии (7)
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sanches85
1724051637
Приятно читать такие комментарии от футболтстов
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ivany4
1724053246
Оказывается действующие футболисты реалистичнее оценивают своих коллег, в отличие от заштатных экспертов и прочих около футбольных деятелей.
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DOCTOR PENALTY
1724056909
Баркас хорош, это точно. Только бы не сдулся. "
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alefreddy
1724057756
так переведите синтетику на травку на своем стадионе.Самим неудобно переходы и другим командам трудно
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slavа0508
1724062985
Лишь бы оставался сумасшедшим а то не дай бог выздоровит ...
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