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  • Мор назвал единственный путь «Факела» к очкам в матче со «Спартаком»

Мор назвал единственный путь «Факела» к очкам в матче со «Спартаком»

18 августа 2024, 12:42
3

Бывший спартаковец Эдуард Мор дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел».

«Что касается «Факела», произошла очередная смена главного тренера. Единственный шанс «Факела» брать очки – это играть очень жестко, плотно, много фолить, где-то даже грубить, запугивать соперника. Я думаю, что Дмитрий Пятибратов это понимает, поэтому именно такой игры от «Факела» я жду в этом матче.

Поэтому я уверен, что желтых карточек у «Факела» будет очень много. Первый мой прогноз – тотал желтых карточек «Факела» больше 2,5. Второй мой прогноз – тотал желтых карточек в матче больше 4,5.

Также я думаю, что «Спартак» сделает выводы после игры с «Ахматом» и сразу же в первом тайме пойдет атаковать, то в первом тайме «Спартак» должен подать довольно-таки много угловых. Поэтому еще один мой прогноз – «Спартак» в первом тайме подаст больше 3,5 угловых.

Ну и четвертый мой прогноз – победа «Спартака» всухую. «Факел» забил всего один гол в четырех матчах, думаю, что в этом матче «Факел» забить не сможет», – сказал Мор.

  • Матч на «Лукойл Арене» начнется в 17:30 мск.
  • У «Спартака» серия из 5 матчей без поражений.
  • «Факел» на этой неделе сменил тренера.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак
Комментарии (3)
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momwig_
1723976120
3 жёлтых - это теперь много? Да мужик - Ванга!
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alex1951
1723982127
Как сказал один нерусский ,типа ,англичанин - Факел от слова FUCK... С этим не поспоришь))) Так шо ,кирдык вам ФАК ел ы палы))))
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