Мор назвал единственный путь «Факела» к очкам в матче со «Спартаком»

Бывший спартаковец Эдуард Мор дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел».

«Что касается «Факела», произошла очередная смена главного тренера. Единственный шанс «Факела» брать очки – это играть очень жестко, плотно, много фолить, где-то даже грубить, запугивать соперника. Я думаю, что Дмитрий Пятибратов это понимает, поэтому именно такой игры от «Факела» я жду в этом матче.

Поэтому я уверен, что желтых карточек у «Факела» будет очень много. Первый мой прогноз – тотал желтых карточек «Факела» больше 2,5. Второй мой прогноз – тотал желтых карточек в матче больше 4,5.

Также я думаю, что «Спартак» сделает выводы после игры с «Ахматом» и сразу же в первом тайме пойдет атаковать, то в первом тайме «Спартак» должен подать довольно-таки много угловых. Поэтому еще один мой прогноз – «Спартак» в первом тайме подаст больше 3,5 угловых.

Ну и четвертый мой прогноз – победа «Спартака» всухую. «Факел» забил всего один гол в четырех матчах, думаю, что в этом матче «Факел» забить не сможет», – сказал Мор.

Матч на «Лукойл Арене» начнется в 17:30 мск.

У «Спартака» серия из 5 матчей без поражений.

«Факел» на этой неделе сменил тренера.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?