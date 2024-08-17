Суперкубок Германии. «Байер» победил «Штутгарт» в серии пенальти и впервые взял трофей

«Байер» выиграл Суперкубок Германии. В Леверкузене обыгран «Штутгарт». Победа добыта в серии пенальти.

В основное время «Байер» спасся благодаря голу на 88-й минуте.

С 37-й минуты «Байер» был в меньшинстве после удаления Мартена Терье.

Это первый Суперкубок Германии в истории «Байера».

Германия. Суперкубок

Байер – Штутгарт – 2:2 (1:1; 1:1; 4:3 по пенальти)

Голы: 1:0 – Бонифаци, 11; 1:1 – Мийо, 15; 1:2 – Ундав, 63; 2:2 – Шик, 88.

Удаления: Терье, 37 – нет.

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