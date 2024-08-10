Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

Единственный мяч забил Максим Глушенков.

– Игра получилась очень эмоциональной. Это был ожидаемый сценарий для вас?

– Не могу сказать, что было ожидаемо. Нужно смотреть, как складывалась игра. Если бы Матео Кассьерра забил на первой минуте, а затем Караваев, то игра может быть раскрылась, и у «Зенита» было больше пространства в атаке. Ну, а так обе команды старались сыграть надежно в обороне, было небольшое количество опасных моментов.

– «Зениту» не хватало острых моментов из‑за обороны «Динамо» или по другим причинам?

– «Динамо» играло очень организовано и внимательно, но в тех моментах, которые мы создавали, было много брака и не всегда принимались правильные решения при быстрых контратаках. «Зенит» тяжеловато смотрелся в плане движения, не было легкости. Отсюда и то, что не всегда принимались верные решения. Подходов к чужим воротам было достаточно, но вот завершающей передачи или удара нам не хватало.

– То, что «Зениту» не хватало движения и легкости, это тянется «хвостом» из предсезонной подготовки, которая была достаточно короткой?

– Многие втягиваются, некоторые пропустили часть предсезонной подготовки. Отсюда и такая разбалансировка. Она всегда есть, но чем больше команда проводит матчей, тем выше средний уровень подготовки команды становится. Возможно, на команду повлиял и психологический момент – груз крупных побед, которые мы добивались. Тяжело продолжать на том же уровне, но я рад, что ребята сыграли достаточно надежно в обороне.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

На следующей неделе команда встретится с «Рубином» и «Химками».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?