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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

10 августа 2024, 20:14
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

– Игра получилась очень эмоциональной. Это был ожидаемый сценарий для вас?

– Не могу сказать, что было ожидаемо. Нужно смотреть, как складывалась игра. Если бы Матео Кассьерра забил на первой минуте, а затем Караваев, то игра может быть раскрылась, и у «Зенита» было больше пространства в атаке. Ну, а так обе команды старались сыграть надежно в обороне, было небольшое количество опасных моментов.

– «Зениту» не хватало острых моментов из‑за обороны «Динамо» или по другим причинам?

– «Динамо» играло очень организовано и внимательно, но в тех моментах, которые мы создавали, было много брака и не всегда принимались правильные решения при быстрых контратаках. «Зенит» тяжеловато смотрелся в плане движения, не было легкости. Отсюда и то, что не всегда принимались верные решения. Подходов к чужим воротам было достаточно, но вот завершающей передачи или удара нам не хватало.

– То, что «Зениту» не хватало движения и легкости, это тянется «хвостом» из предсезонной подготовки, которая была достаточно короткой?

– Многие втягиваются, некоторые пропустили часть предсезонной подготовки. Отсюда и такая разбалансировка. Она всегда есть, но чем больше команда проводит матчей, тем выше средний уровень подготовки команды становится. Возможно, на команду повлиял и психологический момент – груз крупных побед, которые мы добивались. Тяжело продолжать на том же уровне, но я рад, что ребята сыграли достаточно надежно в обороне.

  • «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.
  • На следующей неделе команда встретится с «Рубином» и «Химками».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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somn
1723311132
Зенит играл отвратительно. Очень много брака. Но... победителей не судят.
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Бригадный
1723312569
Серега, при всем к тебе уважении. Но срочно ищи столба! А столбф это дефицит. Имеется в данный момент только один - Саня Соболев. Зениту нужен Саня. А Сане нужны титулы.
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Иван Петров 1986
1723313428
Да так и скажи, что отскочили.
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Давид59
1723320412
Несколько мыслей по игре. Во-первых победу заслужили, так как создали минимум на три гола. На 19-й секунде Караваев простил. Потом Эракович с метра умудрился не попасть. Ну и третий наконец забили. У Динамо момент был только у Нгамалё и у него же пенальти. Теперь по пенальти. Я думаю нашим судьям надо было смотреть ЧЕ и момент в с Кукурельей. Там было в 1000 раз больше похоже на пенальти. Но судьи решили, что рука была в естественном положении. Теперь про карточки. Глушенков уходит от Нгамалё и перед ним дорога практически для выхода 1 на 1. Нгамалё валит Глушенкова. Это разве не карточка? И в случае с Венделом. Караскаль совершенно откровенно выводит из строя нашего главного плеймейкера. Явная красная, которой не было.
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