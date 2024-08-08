Пономарев поделился ожиданиями от игр сборной России и рассказал о полученной в Бразилии водке

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, как относится к играм сборной России против Вьетнама и Таиланда в сентябре.

– Положительно к этому отношусь. Нужно играть со всеми, кто вообще согласится. Мы как-то в Южной Америке сыграли со сборной полиции Сан-Паулу. С удовольствием провели игру, разгромили их. Зато они нам по коробке водки подарили [смеется].

– Ожидаете разгром в матчах с Таиландом и Вьетнамом?

– Главное, чтобы была хорошая и грамотная игра. Хочется увидеть, чтобы не вратарю пасовали, а шли в атаку. Середину поля нужно быстро переходить.

– Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России?

– Конечно же, стоит его привлекать. Это очень интересный парень. Очень сложный вопрос – как он дальше будет прогрессировать? Самое главное, чтобы он не останавливался и не возомнил себя профессионалом высокого уровня. Таких примеров было очень много на моей памяти.