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  • Пономарев поделился ожиданиями от игр сборной России и рассказал о полученной в Бразилии водке

Пономарев поделился ожиданиями от игр сборной России и рассказал о полученной в Бразилии водке

8 августа 2024, 12:13
1

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, как относится к играм сборной России против Вьетнама и Таиланда в сентябре.

– Положительно к этому отношусь. Нужно играть со всеми, кто вообще согласится. Мы как-то в Южной Америке сыграли со сборной полиции Сан-Паулу. С удовольствием провели игру, разгромили их. Зато они нам по коробке водки подарили [смеется].

– Ожидаете разгром в матчах с Таиландом и Вьетнамом?

– Главное, чтобы была хорошая и грамотная игра. Хочется увидеть, чтобы не вратарю пасовали, а шли в атаку. Середину поля нужно быстро переходить.

– Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России?

– Конечно же, стоит его привлекать. Это очень интересный парень. Очень сложный вопрос – как он дальше будет прогрессировать? Самое главное, чтобы он не останавливался и не возомнил себя профессионалом высокого уровня. Таких примеров было очень много на моей памяти.

  • По данным «Спорт-Экспресса», игры России с Вьетнамом и Таиландом пройдут в Хошимине.
  • В РФС подтвердили, что подопечные Валерия Карпина проведут гостевые встречи, но пока не подтвердили соперников.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Россия Таиланд Вьетнам Пономарев Владимир
Комментарии (1)
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VGreen
1723111574
В смысле не возомнил? Глушенков и есть профессионал высокого уровня. Главное, чтобы не зазвездился
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