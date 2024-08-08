Пономарев поделился ожиданиями от игр сборной России и рассказал о полученной в Бразилии водке

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, как относится к играм сборной России против Вьетнама и Таиланда в сентябре.
– Положительно к этому отношусь. Нужно играть со всеми, кто вообще согласится. Мы как-то в Южной Америке сыграли со сборной полиции Сан-Паулу. С удовольствием провели игру, разгромили их. Зато они нам по коробке водки подарили [смеется].
– Ожидаете разгром в матчах с Таиландом и Вьетнамом?
– Главное, чтобы была хорошая и грамотная игра. Хочется увидеть, чтобы не вратарю пасовали, а шли в атаку. Середину поля нужно быстро переходить.
– Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России?
– Конечно же, стоит его привлекать. Это очень интересный парень. Очень сложный вопрос – как он дальше будет прогрессировать? Самое главное, чтобы он не останавливался и не возомнил себя профессионалом высокого уровня. Таких примеров было очень много на моей памяти.
- По данным «Спорт-Экспресса», игры России с Вьетнамом и Таиландом пройдут в Хошимине.
- В РФС подтвердили, что подопечные Валерия Карпина проведут гостевые встречи, но пока не подтвердили соперников.