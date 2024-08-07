Корнеев оценил стоимость покупки Барко «Спартаком»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев сказал, что ему не очень понятно, откуда взялась цена в 16 миллионов евро, которую «Спартак» заплатил за полузащитника Эсекьеля Барко.
«Барко – креативный футболист, который любит играть в доминирующий футбол. У него достаточно сложно отнять мяч, часто смотрит какие‑то ходы вперед. Пока оставляет хорошие впечатления.
За Барко заплатили большие деньги. Сейчас не очень понятно ценообразование, ведь в «Ривер Плейт» он не был футболистом стартового состава. Я пока не понимаю, как спортивный директор европейского или российского футбольного клуба может убедить руководство приобрести не базового игрока за 16 миллионов, но это может «Спартак», – сказал Корнеев.
- В 3 матчах за «Спартак» 25-летний аргентинец забил 1 гол и отдал 2 передачи.
- В этом году Барко провел 28 матчей за «Ривер Плейт», забил 2 гола, отдал 7 передач. В стартовом составе он выходил в 15 встречах.
Источник: «Матч ТВ»