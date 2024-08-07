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Корнеев оценил стоимость покупки Барко «Спартаком»

7 августа 2024, 11:30
14

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев сказал, что ему не очень понятно, откуда взялась цена в 16 миллионов евро, которую «Спартак» заплатил за полузащитника Эсекьеля Барко.

«Барко – креативный футболист, который любит играть в доминирующий футбол. У него достаточно сложно отнять мяч, часто смотрит какие‑то ходы вперед. Пока оставляет хорошие впечатления.

За Барко заплатили большие деньги. Сейчас не очень понятно ценообразование, ведь в «Ривер Плейт» он не был футболистом стартового состава. Я пока не понимаю, как спортивный директор европейского или российского футбольного клуба может убедить руководство приобрести не базового игрока за 16 миллионов, но это может «Спартак», – сказал Корнеев.

  • В 3 матчах за «Спартак» 25-летний аргентинец забил 1 гол и отдал 2 передачи.
  • В этом году Барко провел 28 матчей за «Ривер Плейт», забил 2 гола, отдал 7 передач. В стартовом составе он выходил в 15 встречах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (14)
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Prosechik
1723021316
В нынешней политической ситуации многие не горят желанием переезжать в Россию. Поэтому приходится переплачивать, заманивать... Хотя в нашей истории почти всегда так было, мы для всего остального мира, какой-то пугающий "медвежий угол".
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Александр-Каратеев-yandex
1723024176
Мнение Корнеева необьективно и выражено его личными предпочтениями. Просто он зенитовский и глупо было бы ожидать от него других слов в адрес Спартака и его трансферной политики.
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Опорник1984
1723026488
Посмотрим как будет играть дальше и на протяжении какого времени. А там будет ясно переплатили или нет.
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шахта Заполярная
1723027228
Мнение корнеева для Красно-белых "очень важно". Ждем следующего высера столь "уважаемого" "специалиста" **** вида. Даже черданцев осадил этого спеца за сильную любовь к Спартаку. Скорее всего трудное детство было у етого шпициалиста голубых кровей
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САДЫЧОК
1723028139
Ха! Зато какого нибудь Соболева,Дзюбу, Джикию легко могут убедить купить.
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САДЫЧОК
1723028187
Таких еще 2 х Барко и любой клуб РПЛ будет чемпионом! Можно строить академии, воровать и всё бестолку! Достаточно найти в резерве у Ривер Плейт таких отличных игроков и всё ! И не надо выслушивать лупатого выпученного все его козни. Кстати , хотелось бы имя кто нашел Барко. А, то все какие то левые лже агенты Сафоновы,Гурцкая и море других прихлебателей.
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alefreddy
1723028626
он вполне оправдывает эти вложения и может и за меньшую сумму был приобретен.Зена и по 40 лямов отваливает и нет недоумений у Корнеева
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lek!
1723030523
Оправдано или нет , это покажет время . А если Спартак увидел и раскрыл игрока лавки Ривер Плейта , то можно аплодировать стоя .
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FCSpartakM
1723033201
Корнеев все пытается принизить трансферную политику Спартака. Стоил 9- купили за 14. Б()мжам его впарили Артура за 15. Обсуди лучше его качества.
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NewLife
1723037860
Шариков aka Александр-Каратеев-yandex что-то много говна стал грузить на ветку. Брысь обратно на помойку, а то уволят из подотдела очистки)))
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