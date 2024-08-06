Кроос рассказал, что заставляет Месси и Роналду продолжать карьеры

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о желании нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду продолжать играть в футбол.

«Они были зависимы от успеха на протяжении всей своей карьеры. Это никогда не прекращалось. И они решили не уходить на пике – как и 95 процентов всех игроков, – а наслаждаться футболом еще немного, и это хорошо.

И если они довольны этим, значит, все в порядке. Но также очевидно, что у Криштиану, например, дела уже никогда не шли так, как в «Реале». Я уверен, что он видит ситуацию точно так же», – сказал Кроос.