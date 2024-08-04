Стало известно, почему Дзюба не перейдет в «Химки»

«Химки» не будут подписывать бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

Потенциальный трансфер заблокировал главный тренер химчан Франк Артига, несмотря на симпатию инвестора клуба к 35-летнему футболисту.

Агент Дмитрий Селюк убедил испанского специалиста, что экс-капитан сборной России является токсичным человеком и грозит атмосфере в раздевалке.

Дзюба – свободный агент.

«Локо» не продлил с ним контракт.

В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?