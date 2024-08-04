Стало известно, почему Дзюба не перейдет в «Химки»

«Химки» не будут подписывать бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.
Потенциальный трансфер заблокировал главный тренер химчан Франк Артига, несмотря на симпатию инвестора клуба к 35-летнему футболисту.
Агент Дмитрий Селюк убедил испанского специалиста, что экс-капитан сборной России является токсичным человеком и грозит атмосфере в раздевалке.
- Дзюба – свободный агент.
- «Локо» не продлил с ним контракт.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова