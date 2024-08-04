Инвестор «Химок»: «Мне нравится Дзюба»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», подтвердил, что у него были переговоры с Артемом Дзюбой.

– Вновь говорят о Дзюбе в «Химках».

– Я не могу комментировать. Мы общались с Артемом, он мне нравится.

Я бы Артема хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет.

35-летний Дзюба – свободный агент.

«Локомотив» не продлил с ним контракт.

В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?