Инвестор «Химок»: «Мне нравится Дзюба»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», подтвердил, что у него были переговоры с Артемом Дзюбой.
– Вновь говорят о Дзюбе в «Химках».
– Я не могу комментировать. Мы общались с Артемом, он мне нравится.
Я бы Артема хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет.
- 35-летний Дзюба – свободный агент.
- «Локомотив» не продлил с ним контракт.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Матч ТВ»